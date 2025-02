The Weeknd: Δείτε το συναισθηματικά φορτισμένο video clip του "Cry For Me"

Ο The Weeknd μόλις κυκλοφόρησε το νέο του άλμπουμ, Hurry Up Tomorrow, και συνεχίζει ακάθεκτος με ένα εντυπωσιακό, κινηματογραφικό βίντεο για το νέο του single, "Cry For Me."

Γυρισμένο εξ ολοκλήρου σε ασπρόμαυρο, το ατμοσφαιρικό βίντεο δείχνει τον Abel Tesfaye ντυμένο με ένα λαμπερό outfit, με την κουκούλα να καλύπτει μέρος του προσώπου του, καθώς πλησιάζει μια μυστηριώδη γυναίκα μέσα στο απόλυτο σκοτάδι. Οι σκηνές εναλλάσσονται ανάμεσα σε σκιερά αστικά τοπία και σουρεαλιστικές εικόνες—σε μια από αυτές, η γυναίκα δακρύζει ένα παχύ, σκοτεινό υγρό. "I hope you cry for me like I cry for you," τραγουδάει, δίνοντας ακόμα μεγαλύτερη συναισθηματική ένταση στο κομμάτι.

Το βίντεο κυκλοφόρησε την ίδια στιγμή που ο The Weeknd πέτυχε ένα ακόμα τεράστιο ορόσημο—τον πέμπτο του Νο.1 δίσκο στο Billboard 200. Το Hurry Up Tomorrow κατέκτησε την κορυφή (στην κατάταξη της 15ης Φεβρουαρίου), ακολουθώντας τις προηγούμενες chart-topping κυκλοφορίες του: After Hours (2020), My Dear Melancholy (2018), Starboy (2016) και Beauty Behind the Madness (2015). Το 22-track άλμπουμ περιλαμβάνει μεγάλες επιτυχίες, όπως το "Timeless" με τον Playboi Carti (που έφτασε στο Νο.3 του Hot 100) και το "São Paulo" με την Anitta.

Αλλά εδώ είναι που τα πράγματα γίνονται πραγματικά ενδιαφέροντα—το Hurry Up Tomorrow ίσως είναι το τελευταίο άλμπουμ του με το όνομα The Weeknd.

Σε πρόσφατη συνέντευξή του, ο Abel άφησε να εννοηθεί πως είναι έτοιμος να κλείσει αυτό το κεφάλαιο: «Είναι μια νοοτροπία στην οποία πρέπει να μπαίνω, αλλά πλέον δεν έχω καμία επιθυμία για αυτό». Περιέγραψε τη μουσική βιομηχανία ως μια ασταμάτητη κούρσα για «περισσότερα βραβεία, περισσότερη επιτυχία, περισσότερες συναυλίες, περισσότερα άλμπουμ, περισσότερα Νο.1», προσθέτοντας πως «Δεν τελειώνει ποτέ, μέχρι να το τελειώσεις εσύ».

Αυτό, βέβαια, δεν σημαίνει ότι θα σταματήσει να φτιάχνει μουσική. Καθησυχάζει τους fans: «Δεν νομίζω ότι μπορώ να σταματήσω. Αλλά όλα πρέπει να νιώθουν σαν πρόκληση, και αυτή τη στιγμή, ό,τι κι αν είναι ο The Weeknd, έχει κατακτηθεί. Κανείς δεν θα το κάνει καλύτερα από μένα, κι εγώ δεν πρόκειται να το κάνω καλύτερα απ’ ό,τι είναι τώρα».

Αν το Hurry Up Tomorrow είναι πράγματι το κύκνειο άσμα του ως The Weeknd, φροντίζει να αποχωρήσει με στυλ.