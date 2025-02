Δείτε την εντυπωσιακή εμφάνιση του Kendrick Lamar στο ημίχρονο του Super Bowl LIX

Ο Kendrick Lamar έγραψε ιστορία στο Super Bowl LIX με μια εμφάνιση που είχε τα πάντα: δυνατά beats, κοινωνικά μηνύματα και special guests που τράβηξαν όλα τα βλέμματα.

Για πρώτη φορά, ένας σόλο ράπερ ανέλαβε το Super Bowl halftime show, και ο Lamar δεν απογοήτευσε. Το setlist του περιλάμβανε bangers όπως "HUMBLE.", "DNA.", "Euphoria" και "Man at the Garden", ενώ στη σκηνή τον συνόδεψε η SZA για ένα δυνατό ντουέτο στα "Luther" και "All the Stars".

Το show δεν ήταν απλά μια συναυλία – είχε βαθύτερο νόημα. Ο Samuel L. Jackson εμφανίστηκε σαν ένας σύγχρονος Uncle Sam, ρίχνοντας καυστικά σχόλια για την κοινωνία, ενώ οι χορευτές φορούσαν ρούχα με φράσεις όπως "too loud, too reckless, too ghetto", κάνοντας ξεκάθαρη δήλωση. Και σαν να μην έφτανε αυτό, η Αμερικανίδα τενίστρια Serena Williams έκανε cameo-έκπληξη στο "Not Like Us", αφήνοντας το κοινό άφωνο με τον χορό της.

Οι αντιδράσεις; Ανάμεικτες. Άλλοι αποθέωσαν το καλλιτεχνικό και πολιτικό του μήνυμα, άλλοι περίμεναν κάτι πιο… flashy. Όπως και να ‘χει, το show του Lamar στο Super Bowl δεν ήταν απλώς ένα ακόμα μουσικό διάλειμμα – ήταν μια στιγμή που θα μείνει στην ιστορία.