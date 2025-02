"Best Guess": Δείτε το νέο video clip της Lucy Dacus με την Cara Delevigne

Share this

Η Lucy Dacus μόλις κυκλοφόρησε το νέο της τραγούδι, "Best Guess", που θα περιλαμβάνεται στο επερχόμενο άλμπουμ της, Forever Is a Feeling. Μαζί του θα είναι και τα ήδη γνωστά "Ankles" (που έπαιξε στο The Tonight Show Starring Jimmy Fallon τον περασμένο μήνα) και “Limerence”.

Το self-directed music video του κομματιού είναι εμπνευσμένο από τις iconic Calvin Klein διαφημίσεις των ‘90s και έχει μερικά cameos από Cara Delevigne, Towa Bird και Naomi McPherson των Muna.

Το Forever Is a Feeling είναι το πρώτο σόλο άλμπουμ της Dacus μετά το Home Video του 2021 και κυκλοφορεί στις 28 Μαρτίου μέσω της Geffen. Μετά την κυκλοφορία, θα ξεκινήσει παγκόσμια περιοδεία σε Βόρεια Αμερική & Ευρώπη.