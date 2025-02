Οι Big Thief υποστηρίζουν τους πυρόπληκτους του Λος Άντζελες με το EP "Passional Relations"

Οι Big Thief μόλις ανακοίνωσαν το Passional Relations, ένα νέο φιλανθρωπικό EP που θα στηρίξει τις προσπάθειες ανακούφισης από τις πυρκαγιές στο Λος Άντζελες.

Το EP περιλαμβάνει πέντε ακυκλοφόρητα κομμάτια που ηχογραφήθηκαν μεταξύ 2018 και 2020, και τα περισσότερα έσοδα θα πάνε στο Plus1LA Fires Fund. Ο οργανισμός αυτός βοηθά άμεσα με ανάγκες όπως στέγαση, εκπαίδευση και φροντίδα ζώων, ενώ το υπόλοιπο ποσό θα διατεθεί σε καλλιτέχνες, μουσικούς και κοινότητες του Λος Άντζελες που επλήγησαν από τις φωτιές.

Το Passional Relations είναι διαθέσιμο μόνο ως digital download από το επίσημο site των Big Thief. Τα τέσσερα πρώτα κομμάτια ηχογραφήθηκαν κατά τη διάρκεια των sessions για το Dragon New Warm Mountain I Believe in You (2022), ενώ το τελευταίο κομμάτι, "Shadow Too" είναι ένα demo από τις ηχογραφήσεις του 2018, όταν η μπάντα δούλευε τα U.F.O.F. και Two Hands (2019).

«Η καρδιά μας ραγίζει για όλους όσους επλήγησαν από τις φωτιές στην Καλιφόρνια», ανέφεραν οι Big Thief σε δήλωσή τους. «Μαζέψαμε μερικά από τα αγαπημένα μας ακυκλοφόρητα κομμάτια και φτιάξαμε το Passional Relations, που θα διατίθεται αποκλειστικά από το webstore μας. Όλα τα έσοδα θα δοθούν για την ανακούφιση των πληγέντων στο Λος Άντζελες. Ελπίζουμε πως αυτή η συνεισφορά θα βοηθήσει όχι μόνο στις άμεσες ανάγκες των κοινοτήτων αλλά και στη διατήρηση της τέχνης, της ταυτότητας και του πολιτισμού τους».

Η tracklist του Passional Relations:

01. Imagination

02. Light as Light

03. Waiting on Blue

04. Zombie Girl

05. Shadow Too