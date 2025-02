Η Sabrina Carpenter ετοιμάζει deluxe έκδοση του "Short n' Sweet" η οποία θα συμπεριλαμβάνει και μια συνεργασία με την Dolly Parton

Η Sabrina ζει το απόλυτο pop star moment της. Φρέσκια από τα Grammys, όπου έφυγε με δύο βραβεία την Κυριακή, η Sabrina Carpenter μόλις ανακοίνωσε μια deluxe εκδοχή του viral άλμπουμ της Short n’ Sweet! Και το highlight; Μια ολοκαίνουργια εκδοχή του Please Please Please με την Dolly Parton.

Το άλμπουμ καταφτάνει ανήμερα του Αγίου Βαλεντίνου, στις 14 Φεβρουαρίου. Στο Instagram, η Carpenter περιέγραψε την deluxe έκδοση ως ένα μεγάλο «ευχαριστώ» για τα δύο Grammys και δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό της για τη συνεργασία με το μουσικό icon. «Ναι, λέει featuring Miss Dolly Parton», έγραψε. «Δεν θα ήθελε να βρίζω, αλλά holy shit!»

Στα Grammys, η Carpenter έβαλε φωτιά στη σκηνή με τις μουσικοθεατρικές ερμηνείες της στα Espresso και Please Please Please. Τώρα, ετοιμάζεται να συνεχίσει με την Short n’ Sweet Tour σε Ευρώπη και Ηνωμένο Βασίλειο.

Short n’ Sweet Deluxe Tracklist:

01. Taste

02. Please Please Please

03. Good Graces

04. Sharpest Tool

05. Coincidence

06. Bed Chem

07. Espresso

08. Dumb & Poetic

09. Slim Pickins

10. Juno

11. Lie to Girls

12. Don’t Smile

13. 15 Minutes

14. Please Please Please with Dolly Parton

15. Couldn’t Make It Any Harder

16. Busy Woman

17. Bad Reviews