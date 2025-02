Οι R.E.M. και άλλοι 89 καλλιτέχνες δημιουργούν κοινό άλμπουμ για τις φωτιές του Λος Άντζελες

Μετά τις καταστροφικές πυρκαγιές που έπληξαν το Λος Άντζελες τον περασμένο μήνα, καλλιτέχνες και οργανισμοί ενώθηκαν για να στηρίξουν την πόλη μέσα από φιλανθρωπικές συναυλίες, ταμεία για χαμένα μουσικά όργανα και άλλες δράσεις ανακούφισης.

Τώρα, η σειρά Good Music μπαίνει δυναμικά στο παιχνίδι με μια 90-track φιλανθρωπική συλλογή γεμάτη δυνατά ονόματα όπως R.E.M., Death Cab for Cutie + The Postal Service, Tenacious D, Faye Webster, TV on the Radio, Courtney Barnett και πολλούς ακόμα!

Ο τίτλος της συλλογής είναι Good Music to Lift Los Angeles, και θα κυκλοφορήσει αποκλειστικά στο Bandcamp για μόλις 24 ώρες – από την Παρασκευή 7 Φεβρουαρίου, 12:00 π.μ. PST.

Η τιμή; $20.25, με όλα τα έσοδα να πηγαίνουν στο California Community Foundation’s Wildfire Recovery Fund και την LA Food Bank, ενώ το Bandcamp θα δώσει το μερίδιό του στο MusiCares.

Η συλλογή περιλαμβάνει ακυκλοφόρητες ηχογραφήσεις, ολοκαίνουργια κομμάτια, διασκευές, remixes, live performances και demos από καλλιτέχνες όπως Dawes, Perfume Genius, The War on Drugs, Madi Diaz, Mac DeMarco, Neko Case, Soccer Mommy, Interpol, Animal Collective, My Morning Jacket, Manchester Orchestra και πάρα πολλούς ακόμα.

«Είχαμε μόλις λίγες εβδομάδες για να το οργανώσουμε και νιώθουμε πραγματικά συγκινημένοι από τη συμμετοχή των καλλιτεχνών», δήλωσε ο Jordan Kurland, συνιδρυτής του Good Music. «Η μουσική είναι θεραπευτική δύναμη, και ελπίζουμε πως, πέρα από την οικονομική ενίσχυση, αυτή η συλλογή θα προσφέρει και μια στιγμή παρηγοριάς».

Για να τιμήσουν ακόμα περισσότερο το πνεύμα του LA, το artwork του άλμπουμ είναι σχεδιασμένο από τον καλλιτέχνη Cleon Peterson.

Παράλληλα, το Consequence στηρίζει το MusiCares με το νέο charity merch All for LA: Protect Live Music. 100% των εσόδων από το t-shirt πάνε κατευθείαν στο MusiCares, ενώ έσοδα από άλλα προϊόντα, όπως φούτερ, κοντομάνικα και beanies, θα δοθούν στο World Central Kitchen για να βοηθήσουν όσους επλήγησαν ή μάχονται τις φωτιές.