Οι Bring Me the Horizon διασκευάζουν το "Wonderwall" των Oasis

Οι Bring Me The Horizon μόλις έριξαν μια γερή δόση alternative ενέργειας στο κλασικό "Wonderwall" των Oasis.

Η μπάντα από το Sheffield παρουσίασε τη δική της εκδοχή του Britpop ύμνου στις 29 Ιανουαρίου μέσω του Spotify Singles, και, όπως ήταν αναμενόμενο, έβαλαν το δικό τους, μοναδικό στίγμα στο κομμάτι – ακριβώς 30 χρόνια μετά την αρχική του κυκλοφορία.

Η ακουστική κιθάρα της original εκδοχής δίνει τη θέση της σε έναν απλό αλλά επιβλητικό ηλεκτρικό ήχο, ενώ ο Oli Sykes ξεκινάει χαμηλόφωνα πριν εκτοξεύσει τη φωνή του με το κλασικό BMTH πάθος. Και πριν το καταλάβεις, η μπάντα σκάει δυναμικά στο ρεφρέν με μια έκρηξη συναισθημάτων και ενέργειας.

"I don’t believe that anybody feels the way I do about you now", τραγουδάει ο Sykes με το χαρακτηριστικό του ύφος, ενώ τα τύμπανα του Mat Nicholls δίνουν το σήμα για το επόμενο επίπεδο έντασης.

Κι αν νομίζατε ότι σταμάτησαν εκεί, ξανασκεφτείτε το. Οι BMTH τίμησαν τους Oasis και οπτικά, αναδημιουργώντας τη θρυλική σκηνή του "Wonderwall" βίντεο, με τα μέλη της μπάντας να παίρνουν τις ίδιες iconic θέσεις – ο μπασίστας Matt Kean με την εφημερίδα στο χέρι, ο Sykes με το σταθερό βλέμμα στην κάμερα, ο Nicholls με τη ντουντούκα και ο Lee Malia να κοιτάζει σκεπτικός στο βάθος.

Το καλύτερο; Όλα τα έσοδα από την κυκλοφορία του cover θα διατεθούν στο Teenage Cancer Trust. Μια υπέροχη πρωτοβουλία από μια μπάντα που συνεχώς εξελίσσεται, σέβεται το παρελθόν και φέρνει φρέσκια ενέργεια στη μουσική σκηνή.

Και η αντίδραση του Liam Gallagher; Ο θρυλικός frontman των Oasis σχολίασε στο Twitter με τον γνωστό του λακωνικό τρόπο: «Μου άρεσε πολύ». Λίγα λόγια, αλλά ξεκάθαρα θετική ανταπόκριση από τον άνθρωπο που έκανε το "Wonderwall" ένα από τα μεγαλύτερα κομμάτια της Britpop εποχής.