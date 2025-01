"F.U.": Συνεργασία-φωτιά Jamie xx & Erykah Badu

iota - See Your Universe

Μόλις λίγους μήνες μετά την κυκλοφορία του πολυαναμενόμενου δεύτερου άλμπουμ του, In Waves, και την πρόσφατη υποψηφιότητά του στην κατηγορία Καλλιτέχνης της Χρονιάς στα BRIT Awards 2025, ο Jamie xx κυκλοφορεί σήμερα το νέο του single, "F.U.". Στο κομμάτι, ο Λονδρέζος καλλιτέχνης, DJ, παραγωγός και συνθέτης συνεργάζεται με την εμβληματική μορφή της soul, Erykah Badu, δημιουργώντας ένα εκρηκτικό club anthem που ξεκίνησε από εντελώς αναπάντεχες συνθήκες.

Η συνεργασία γεννήθηκε σε ένα after-party του Primavera Festival, όπου τόσο ο Jamie όσο και η Badu επρόκειτο να παίξουν. Κατά τη διάρκεια της εμφάνισής της Badu, ο εξοπλισμός της χάλασε, αναγκάζοντάς την να αυτοσχεδιάσει, έχοντας στη διάθεσή της μόνο ένα μικρόφωνο. Ο Jamie, που βρισκόταν στο κοινό, ηχογράφησε το αυθόρμητο, γεμάτο ενέργεια στιγμιότυπο στο κινητό του. Στη συνέχεια, το μετέτρεψε σε κομμάτι κατά τη διάρκεια των ηχογραφήσεων του In Waves, βρέθηκε ξανά με την Badu στο Λονδίνο, και το αποτέλεσμα είναι πλέον διαθέσιμο.

Το "F.U. (feat. Erykah Badu)" περιλαμβάνεται στη Deluxe Edition του In Waves, η οποία κυκλοφορεί ψηφιακά για πρώτη φορά σήμερα. Η νέα έκδοση περιλαμβάνει πέντε tracks μαζί με το αρχικό tracklist των δώδεκα τραγουδιών, συμπεριλαμβανομένου του νέου "Do Something", καθώς και των προηγούμενων επιτυχιών "It's So Good", "LET'S DO IT AGAIN" και "KILL DEM".

Ο Jamie xx βρίσκεται αυτή τη στιγμή στη μέση μιας μεγάλης παγκόσμιας περιοδείας ενώ επίσης, ανακοίνωσε μία τεράστια headline εμφάνιση στο Λονδίνο τον Ιούνιο του 2025, καθώς θα είναι ο πρώτος headliner του LIDO Festival (7 Ιουνίου).

Το πολυαναμενόμενο δεύτερο άλμπουμ του Jamie xx, In Waves, κυκλοφόρησε στις 20 Σεπτεμβρίου 2024 μέσω της Young, φτάνοντας στο Νο5 των UK album charts. Στο άλμπουμ συμμετέχει μια εντυπωσιακή λίστα συνεργατών, συμπεριλαμβανομένων των Honey Dijon, John Glacier, Panda Bear, The Avalanches, Robyn, Oona Doherty, καθώς και των Oliver Sim και Romy από τους The xx, που για πρώτη φορά από το 2017 ("I See You") εμφανίζονται ξανά μαζί ως τρίο σε ένα δίσκο.

Οι κριτικοί αποθέωσαν το άλμπουμ:

NME – «Αψεγάδιαστο»

Clash – «Ένα αριστούργημα»

Rolling Stone UK – «Ένας δίσκος που στοχεύει – και πετυχαίνει – την απόλυτη ευφορία».

Το In Waves, που κυκλοφόρησε εννέα χρόνια μετά το υποψήφιο για GRAMMY, BRIT, Ivor Novello και Mercury Prize ντεμπούτο του “In Colour”, αποτυπώνει την ένταση, τα συναισθηματικά ξεσπάσματα και τη μαγεία μιας αξέχαστης νύχτας έξω. Δημιουργημένο μέσα σε μια τετραετία, περιλαμβάνει επιρροές από τη συνειδητοποίηση, την πανδημία, την επιστροφή στην club σκηνή και μια νέα αγάπη για το surf, διαμορφώνοντας έναν δίσκο που μοιάζει ικανός να σταθεί δίπλα στο θρυλικό προκάτοχό του.