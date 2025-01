Franz Ferdinand - "Hooked": Μόλις κυκλοφόρησε το live video του νέου τους single

iota - See Your Universe

Share this

Με την διαχρονική επιτυχία τους "‘Take Me Out" να ξεπερνά το ένα δισεκατομμύριο streams στο Spotify, οι Franz Ferdinand κυκλοφόρησαν ένα live video του single "Hooked", το οποίο έχει συμπεριληφθεί στη λίστα του 6Music.

Το τραγούδι προέρχεται από το νέο τους στούντιο άλμπουμ, The Human Fear, που έφτασε στο Top3 του Ηνωμένου Βασιλείου με την κυκλοφορία του στις αρχές Ιανουαρίου και κατέκτησε τη θέση του Album of the Week στο Radio 2. Το βίντεο για το "Hooked" γυρίστηκε κατά τη διάρκεια του πρόσφατου ταξιδιού του συγκροτήματος στο Μεξικό, τον Οκτώβριο, στο Frontón, Mexico City.

Οι Franz Ferdinand που θα εμφανιστούν στο πλαίσιο της σειράς Radio 2 Piano Room αυτόν τον μήνα, είχαν κυκλοφορήσει επίσης, τα singles "Audacious", που συμπεριλήφθηκε στη λίστα του 6Music, και "Night Or Day", το οποίο μπήκε στην A-list του Radio 2.

Επιπλέον, αφού ολοκλήρωσαν sold-out περιοδείες στο Μεξικό, τη Νότια Αμερική και τις ΗΠΑ στα τέλη του περασμένου έτους και πραγματοποίησαν πρόσφατα μια σειρά από SOLD OUT εμφανίσεις σε δισκοπωλεία με αφορμή την κυκλοφορία του άλμπουμ, ξεκινούν περιοδεία ως headliners στο Ηνωμένο Βασίλειο και την Ευρώπη τον Φεβρουάριο, ενώ έχουν προγραμματισμένες εμφανίσεις σε φεστιβάλ όλο το καλοκαίρι.

Οι Franz Ferdinand είναι: Alex Kapranos (vocals / guitar), Audrey Tait (drums), Bob Hardy (bass), Dino Bardot (guitar, backing vocals) & Julian Corrie (keyboards, guitar, backing vocals).

Κυκλοφορεί από την Domino με την υποστήριξη της The Hubsters.

Διαβάστε επίσης:

Alex Kapranos: «Όλα τα ρεμπέτικα μιλάνε για μαύρα μάτια, μάτια φρύδια... κι εγώ έχω μάτια μπλε!»