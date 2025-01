Ο Tunde Adebimpe των TV On The Radio ανακοινώνει solo album και μοιράζεται το νέο του single "Drop"

iota - See Your Universe

Ένα νέο κομμάτι, με τίτλο "Drop" κυκλοφόρησε ο Tunde Adebimpe, frontman των TV On The Radio, ως δεύτερο δείγμα από το επερχόμενο debut solo album του Thee Black Boltz, μετά το "Magnetic", που είχε δοθεί στη δημοσιότητα τον Σεπτέμβριο του 2024.

Σύμφωνα με διεθνή δημοσιεύματα το Thee Black Boltz είναι αποτέλεσμα της επιθυμίας του Adebimpe να γράψει και να τραγουδήσει για «την ανθρώπινη κατάσταση -σε κάθε της μορφή, κάτω από όλους τους στρεσογόνους παράγοντες, μεγάλους και μικρούς»

Ο δίσκος αναμένεται στις 18 Απριλίου από την Sub Pop.

Thee Black Boltz tracklist:

1. ‘Thee Black Boltz’

2. ‘Magnetic’

3. ‘Ate The Moon’

4. ‘Pinstack’

5. ‘Drop’

6. ‘ILY’

7. ‘The Most’

8. ‘God Knows’

9. ‘Blue’

10. ‘Somebody New’

11. ‘Streetlight Nuevo’

Σε άλλα νέα, οι TV On The Radio θα εμφανιστούν φέτος στο Just Like Heaven festival και το Killby Block Party 2025, ενώ ο Adebimpe έχει συμπεριληφθεί στο cast της νέας τηλεοπτικής σειράς από το σύμπαν του Star Wars, Skeleton Crew.