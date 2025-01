BRIT Awards 2025: Όλες οι υποψηφιότητες

Lambrini Girls - Who Let The Dogs Out

Ανακοινώθηκε ο πλήρης κατάλογος των υποψηφίων για τα βραβεία BRIT 2025. Τα φετινά βραβεία θα πραγματοποιηθούν στο The O2 στο Λονδίνο το Σάββατο 1 Μαρτίου και θα μεταδοθούν αποκλειστικά από το ITV1 και το ITVX. Ο κωμικός και ηθοποιός Jack Whitehall ανακοινώθηκε ως ο οικοδεσπότης που επιστρέφει για πέμπτη χρονιά, μετά το 2018, το 2019, το 2020 και το 2021.

Φέτος, η Charli XCX προηγείται με τις περισσότερες υποψηφιότητες, σε πέντε κατηγορίες, συμπεριλαμβανομένων των Artist Of The Year, Pop Act και Dance Act. Η συνεργασία της με την Billie Eilish, στο "Guess", έλαβε επίσης υποψηφιότητα για το «Τραγούδι της Χρονιάς», ενώ ο δίσκος της BRAT - που ενέπνευσε το BRAT Summer - είναι υποψήφιος για το «Άλμπουμ της Χρονιάς Mastercard».

Κοντά της βρίσκονται οι Dua Lipa, The Last Dinner Party και Ezra Collective, οι οποίοι είναι υποψήφιοι για τέσσερα βραβεία ο καθένας. Ο Myles Smith έχει λάβει υποψηφιότητες σε τρεις κατηγορίες, αν και είχε ήδη ανακοινωθεί ως νικητής του βραβείου 2025 Rising Star, πράγμα που σημαίνει ότι θα μπορούσε ενδεχομένως να φύγει με τέσσερα τρόπαια τη βραδιά.

Μια άλλη αξιοσημείωτη προσθήκη είναι οι The Cure, οι οποίοι έλαβαν την πρώτη τους υποψηφιότητα για BRIT μετά από τρεις δεκαετίες χάρη στο άλμπουμ Songs Of A Lost World το πρώτο τους πολυαναμενόμενο LP από το 2008. Τη βραδιά αυτή, ο Robert Smith και οι συν αυτώ έχουν την ευκαιρία να κερδίσουν στις κατηγορίες «Άλμπουμ της Χρονιάς», «Γκρουπ της Χρονιάς» και «Alt/Rock Act».

Οι υποψηφιότητες των 2025 BRIT Awards είναι:

Mastercard Album Of The Year

Charli XCX – ‘Brat’

The Cure – ‘Songs Of A Lost World’

Dua Lipa – ‘Radical Optimism’

Ezra Collective – ‘Dance, No One’s Watching’

The Last Dinner Party – ‘Prelude To Ecstasy’

Artist Of The Year

Beabadoobee

Central Cee

Charli XCX

Dua Lipa

Fred Again

Jamie xx

Michael Kiwanuka

Nia Archives

Rachel Chinouriri

Sam Fender

Group Of The Year

Bring Me The Horizon

Coldplay

The Cure

Ezra Collective

The Last Dinner Party

Charli XCX performs at the H&M&LONDON musical event in 2024

Charli XCX in 2024. CREDIT: Samir Hussein/Getty Images

Best New Artist

English Teacher

Ezra Collective

The Last Dinner Party

Myles Smith

Rachel Chinouriri

Song Of The Year With Mastercard

Artemas – ‘I Like The Way You Kiss Me’

The Beatles – ‘Now And Then’

Bl3ss with Camrin Watsin ft. bbyclose – ‘Kisses’

Central Cee ft. Lil Baby – ‘BAND4BAND’

Charli XCX ft. Billie Eilish – ‘Guess’

Chase & Status ft. Stormzy – ‘Backbone’

Coldplay – ‘feelslikeimfallinginlove’

Dua Lipa – ‘Training Season’

Ella Henderson ft. Rudimental – ‘Alibi’

JADE – ‘Angel Of My Dreams’

Jordan Adetunji – ‘KEHLANI’

KSI ft. Trippie Redd – ‘Thick Of It’

Myles Smith – ‘Stargazing’

Sam Ryder – ‘You’re Christmas To Me’

Sonny Fodera with Jazzy and D.O.D – ‘Somedays’

International Artist Of The Year

Adrianne Lenker

Asake

Benson Boone

Beyoncé

Billie Eilish

Chappell Roan

Kendrick Lamar

Sabrina Carpenter

Taylor Swift

Tyler, The Creator

International Group Of The Year

Amyl And The Sniffers

Confidence Man

Fontaines D.C.

Future and Metro Boomin

Linkin Park

International Song Of The Year

Benson Boone – ‘Beautiful Things’

Beyoncé – ‘Texas Hold ‘Em’

Billie Eilish – ‘Birds Of A Feather’

Chappell Roan – ‘Good Luck, Babe’

DJO – ‘End Of Beginning’

Eminem – ‘Houdini’

Hozier – ‘Too Sweet’

Jack Harlow – ‘Lovin On Me’

Noah Kahan – ‘Stick Season’

Post Malone ft. Morgan Wallen – ‘I Had Some Help’

Sabrina Carpenter – ‘Espresso’

Shaboozey – ‘A Bar Song (Tipsy)’

Taylor Swift ft. Post Malone – ‘Fortnight’

Teddy Swims – ‘Lose Control’

Tommy Richman – ‘MILLION DOLLAR BABY’

Alt/Rock Act

Beabadoobee

The Cure

Ezra Collective

The Last Dinner Party

Sam Fender

Hip-hop/Grime/Rap Act

Central Cee

DAVE

Ghetts

Little Simz

Stormzy

Dance Act

Becky Hill

Charli XCX

Chase & Status

Fred Again..

Nia Archives

Pop Act

Charli XCX

Dua Lipa

JADE

Lola Young

Myles Smith

R&B Act

Cleo Sol

FLO

Jorja Smith

Michael Kiwanuka

RAYE