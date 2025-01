To Βillboard δημοσίευσε τη λίστα με τα καλύτερα τραγούδια της τελευταίας 25ετίας

Το Billboard κοινοποίησε μια λίστα με τα καλύτερα τραγούδια της τελευταίας 25ετίας.

Το "Blinding Lights" του The Weeknd ξεχωρίζει ως το Νο.1 hit στην ανασκόπηση του Billboard για τα πρώτα 25 χρόνια του 21ου αιώνα και έτσι βρίσκεται στην κορυφή στο Top Hot 100 Songs of the 21st Century chart του Billboard. Η ανασκόπηση βασίζεται στις επιδόσεις του Billboard Hot 100 songs chart από τις αρχές του 2000 μέχρι το τέλος του 2024.

Το κομμάτι είναι πρώτο χάρη στο ρεκόρ 57 εβδομάδων που βρέθηκε στο top 10 του Hot 100 από τον Φεβρουάριο του 2020 έως τον Απρίλιο του 2021, συμπεριλαμβανομένων τεσσάρων εβδομάδων στο Νο. 1. Κατέγραψε επίσης ένα ακόμη εντυπωσιακό ρεκόρ καθώς βρέθηκε για 86 εβδομάδες στο top 40 του chart. Τον Νοέμβριο του 2021, το "Blinding Lights" κατέκτησε το Greatest of All Time Hot 100 Songs του Billboard, που χρονολογείται από την έναρξη της εβδομαδιαίας λίστας τον Αύγουστο του 1958.

Στη λίστα για τον Artist of the 21st Century (καλλιτέχνη του 21ου αι.), πρωτοστάτησε η Taylor Swift, χάριν του Eras Tour που «έσπασε» ουκ ολίγα ρεκόρ. Στο Νο2 βρέθηκε ο Drake και στο Νο3 η Rihanna. Ωστόσο, κανένα τραγούδι της Taylor Swift δεν μπήκε στη δεκάδα με τα κορυφαία hits όλων των εποχών.

Τα δέκα καλύτερα της λίστας:

10. We Belong Together, Mariah Carey

9. Levitating, Dua Lipa

8. Closer, The Chainsmokers featuring Halsey

7. Last Night, Morgan Wallen

6. Shape of You, Ed Sheeran

5. I Gotta Feeling, The Black Eyed Peas

4. Party Rock Anthem, LMFAO featuring Lauren Bennett & GoonRock

3. Stay, The Kid LAROI & Justin Bieber

2. Uptown Funk!, Mark Ronson featuring Bruno Mars

1. Blinding Lights, The Weeknd

Δείτε όλη τη λίστα εδώ.