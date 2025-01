Ακούστε το νέο single-έκπληξη των Skunk Anansie "An Artist Is An Artist"

Οι Skunk Anansie μοιράστηκαν ένα ολοκαίνουργιο single με τίτλο "An Artist Is An Artist".

Το τραγούδι σηματοδοτεί την πρώτη μουσική δουλειά της Skin και των συνεργατών της μετά από σχεδόν τρία χρόνια, μετά τα τραγούδια "Piggy" και "Can't Take You Anywhere" του 2022. Πίσω από την παραγωγή και τη συνυπογραφή του τραγουδιού βρίσκεται ο David Sitek (TV On The Radio, Yeah Yeah Yeahs, Foals).

Σύμφωνα με ένα δελτίο Τύπου, το "An Artist..." είναι «μια εκπληκτική πρώτη γεύση του τι πρόκειται να έρθει από το συγκρότημα το 2025».

«[Το όνομα του Sitek] φαινόταν να βρίσκεται σε πολλούς δίσκους που μας άρεσαν», εξηγεί η Skin. «Αλλά κανένας από τους δίσκους δεν ακουγόταν το ίδιο. Όλοι οι δίσκοι ακούγονταν φρέσκοι, αλλά κυρίως οι καλλιτέχνες ακούγονταν όλοι σαν τον εαυτό τους».

Ο κιθαρίστας Ace πρόσθεσε: «Βασικά μας υπενθύμισε ότι η διαδικασία της δημιουργίας μουσικής δεν χρειάζεται να είναι τόσο περίπλοκη. Όταν ξεκινάς μια μπάντα δεν είναι ποτέ έτσι, οπότε ήταν μια καλή υπενθύμιση γι' αυτό και μας έκανε να απογυμνώσουμε τα πράγματα».