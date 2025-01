Κυκλοφόρησε το άλμπουμ των Franz Ferdinand "The Human Fear"

Το πολυαναμενόμενο άλμπουμ των Franz Ferdinand έφτασε με μια μεγάλη έκπληξη για τους fans.

Το The Human Fear ηχογραφήθηκε στα στούντιο AYR στη Σκωτία και την παραγωγή ανέλαβε ο Mark Ralph που είχε συνεργαστεί στο παρελθόν μαζί τους στο άλμπουμ τους Right Thoughts, Right Words, Right Action το 2013. Τα 11 τραγούδια του άλμπουμ παραπέμπουν σε κάποιους βαθύτατους ανθρώπινους φόβους και το πώς η υπέρβαση και η αποδοχή αυτών των φόβων οδηγεί και καθορίζει τη ζωή μας. Ταυτόχρονα, το άλμπουμ αποτελεί την πιο άμεση και αισιόδοξη δουλειά τους που χτυπάει στην φλέβα της χαρακτηριστικής pop αισθητικής των Franz Ferdinand.

Η μεγαλύτερη έκπληξη του άλμπουμ είναι το τραγούδι "Black Eyelashes" όπου ο Alex Kapranos τιμά με το δικό του τρόπο την ελληνική του καταγωγή και την αγάπη του για το ρεμπέτικο, μιλώντας για την Αθήνα και τραγουδώντας κάποιους στίχους στα ελληνικά με τη συνοδεία μπουζουκιού.

Σχεδόν όλα τα τραγούδια γράφτηκαν πριν μπουν στο στούντιο. Η ιδέα ήταν να έχουν έτοιμα πολλά τραγούδια πριν ξεκινήσουν τις ηχογραφήσεις. Και μόλις μπήκαν στο στούντιο όλα έγιναν πάρα πολύ γρήγορα. Πολλά τραγούδια ηχογραφήθηκαν ζωντανά στο στούντιο με όλα τα μέλη της μπάντας να παίζουν ταυτόχρονα και μάλιστα, πολλά από τα φωνητικά στο άλμπουμ είναι από την αρχική λήψη. Πρόκειται για το πρώτο άλμπουμ στο οποίο συμμετέχουν οι Audrey Tait και Dino Bardot, ενώ για πρώτη φορά ο Julian Corrie συνεργάστηκε με τον Alex Kapranos και τον Bob Hardy στη δημιουργία των τραγουδιών.

Μιλώντας για το άλμπουμ, o Alex Kaprsnos είπε:

«Η δημιουργία αυτού του δίσκου ήταν μια από τις πιο αναζωογονητικές εμπειρίες που είχα, αλλά ο τίτλος του είναι The Human Fear. Ο φόβος σου θυμίζει ότι είσαι ζωντανός. Νομίζω ότι όλοι είμαστε εθισμένοι κατά κάποιο τρόπο στο συναίσθημα που μπορεί να μας προκαλέσει. Το πώς αντιδρούμε σε αυτό δείχνει πόσο άνθρωποι είμαστε. Ορίστε λοιπόν ένα σωρό τραγούδια που αναζητούν τη συγκίνηση του να είσαι άνθρωπος μέσω των φόβων. Όχι, ότι θα το προσέξετε απαραίτητα με την πρώτη ακρόαση».

