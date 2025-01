Έφυγε από τη ζωή ο τραγουδιστής της soul Sam Moore

Ο Sam Moore, ο τελευταίος εν ζωή από το θρυλικό ντουέτο της soul Sam & Dave, πέθανε σε ηλικία 89 ετών. Την είδηση επιβεβαίωσε ο υπεύθυνος δημοσίων σχέσεων του τραγουδιστή, Jeremy Westby.

Την είδηση επιβεβαίωσε ο υπεύθυνος δημοσίων σχέσεων του τραγουδιστή, Jeremy Westby, ο οποίος δήλωσε ότι ο Moore πέθανε την Παρασκευή (10 Ιανουαρίου) μετά από επιπλοκές κατά την ανάρρωση από χειρουργική επέμβαση.

Μαζί με τον Dave Prater, ο οποίος μοιραζόταν τις γκόσπελ ρίζες του, το duo δημιούργησε μερικές από τις πιο διαχρονικές επιτυχίες της soul κατά την πορεία τους στη Stax Records. Το 1965 το single τους "You Don't Know Like I Know" πυροδότησε μια σειρά από δέκα συνεχόμενες επιτυχίες στο top twenty του Billboard R&B, όπως τα "Hold On! I'm Comin", "When Something Is Wrong with My Baby", "I Thank You" και "Soul Man".

Το τελευταίο έλαβε νέα πνοή μια δεκαετία μετά την κυκλοφορία του, όταν οι Blues Brothers John Belushi και Dan Aykroyd το ξαναηχογράφησαν.