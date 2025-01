Ο Ringo Starr των Beatles κυκλοφορεί country album με τίτλο "Look Up"

O Ringo Starr κυκλοφορεί το country album του, Look Up. Το πρώτο country album του εδώ και 50 χρόνια και η πρώτη του ολοκληρωμένη δισκογραφική δουλειά μετά το 2019! Το άλμπουμ είναι σε παραγωγή T Bone Burnett.

Το "Look Up" ηχογραφήθηκε πριν από ένα χρόνο στο Nashville και στo Los Angeles και συμπεριλαμβάνει 11 κομμάτια. Ο Starr τραγούδησε και έπαιξε ντραμς σε όλα τα τραγούδια και συνέγραψε το κλείσιμο του άλμπουμ, το "Thankful", με την Alison Krauss.

Εννέα από τα 11 τραγούδια του Look Up γράφτηκαν ή συνυπογράφτηκαν από τον Burnett, ένα από τον Billy Swan και ένα από τους Starr και Bruce Sugar. Ο Burnett επιστράτευσε μερικά από τα καλύτερα και πιο hot ταλέντα του Nashville για τον δίσκο, όπως ο Billy Strings, ο Larkin Poe, ο Lucius, η Molly Tuttle και η προαναφερθείσα Krauss.

Το νέο άλμπουμ του καλλιτέχνη έρχεται μετά από μια τυχαία συνάντηση με τον Burnett σε μια εκδήλωση στο Λος Άντζελες το 2022 (οι δυο τους είχαν συναντηθεί για πρώτη φορά τη δεκαετία του 1970), όπου ο Starr ζήτησε από τον Burnett να γράψει ένα τραγούδι για ένα EP που ηχογραφούσε. Παίρνοντας το έργο πολύ προσωπικά, ο Burnett επέστρεψε με εννέα τραγούδια, τα οποία ευτυχώς έδωσαν ώθηση στον Starr να ηχογραφήσει το Look Up: το πρώτο country άλμπουμ του μετά από περισσότερα από 50 χρόνια και το πρώτο ολοκληρωμένο άλμπουμ του από το 2019.

«Πάντα μου άρεσε η country μουσική. Και όταν ζήτησα από τον T Bone να μου γράψει ένα τραγούδι, δεν σκέφτηκα καν εκείνη τη στιγμή ότι θα ήταν country τραγούδι - αλλά φυσικά ήταν, και ήταν τόσο όμορφο», είπε ο Ringo. «Εκείνη την εποχή έκανα EPs και έτσι σκέφτηκα ότι θα κάναμε ένα country EP -αλλά όταν μου έφερε εννέα τραγούδια ήξερα ότι έπρεπε να κάνουμε ένα άλμπουμ! Και είμαι τόσο χαρούμενος που το κάναμε. Θέλω να ευχαριστήσω, και να στείλω Peace & Love, στον T Bone και σε όλους τους σπουδαίους μουσικούς που βοήθησαν να γίνει αυτός ο δίσκος. Ήταν χαρά μου να τον φτιάξω και ελπίζω να είναι χαρά μου να τον ακούω».

H tracklist:

1. Breathless (featuring Billy Strings) (T Bone Burnett)

2. Look Up (featuring Molly Tuttle) (Daniel Tashian, T Bone Burnett)

3. Time On My Hands (Paul Kennerly, Daniel Tashian, T Bone Burnett)

4. Never Let Me Go (featuring Billy Strings) (T Bone Burnett)

5. I Live For Your Love (featuring Molly Tuttle) (Billy Swan, T Bone Burnett)

6. Come Back (featuring Lucius) (T Bone Burnett)

7. Can You Hear Me Call (featuring Molly Tuttle) (T Bone Burnett)

8. Rosetta (featuring Billy Strings and Larkin Poe) (T Bone Burnett)

9. You Want Some (Billy Swan)

10. String Theory (featuring Molly Tuttle) (Daniel Tashian, T Bone Burnett)

11. Thankful (featuring Alison Krauss) (Richard Starkey, Bruce Sugar)*