Οι Darkside ανακοίνωσαν την ημερομηνία κυκλοφορίας του νέου τους άλμπουμ - Δείτε το βίντεο κλιπ για το single "S.N.C"

Το νέο άλμπουμ των Darkside με τίτλο Nothing θα κυκλοφορήσει στις 28 Φεβρουαρίου από τη Matador Records. Πρόκειται για την τρίτη δισκογραφική δουλειά του συγκροτήματος και περιέχει εννέα τραγούδια.

Τον Μάρτιο, το τρίο – ο Nicolás Jaar, ο Dave Harrington και το νέο μέλος Tlacael Esparza – ξεκινά την πρώτη του περιοδεία στη Βόρεια Αμερική μετά από 11 χρόνια, με σταθμούς σε Brooklyn, Seattle και Toronto, καθώς και συμμετοχές σε φεστιβάλ όπως το Coachella και το Big Ears.

Στα δύο πρώτα τους άλμπουμ, οι Nicolás Jaar και Dave Harrington μπήκαν στο στούντιο με αποσπασματικές ιδέες και μελωδικές γραμμές, δημιουργώντας τα πολυαγαπημένα άλμπουμ ‘Psychic’ (2013) και ‘Spiral’ (2021). Ωστόσο, το "Nothing" προέκυψε από μια αναζήτηση φόρμας, μέσα από αυθόρμητους αυτοσχεδιασμούς, ακουστικές μελωδίες και ψηφιακές μετατοπίσεις. Σε μια βασική αλλαγή σε σχέση με τα πρώτα δώδεκα χρόνια της μπάντας, ο Jaar και ο Harrington ενέταξαν ως πλήρες μέλος τον παλιό τους φίλο και συνεργάτη, τον ντράμερ και σχεδιαστή μουσικών οργάνων Tlacael Esparza.

Το αποτέλεσμα ξεφεύγει από τις συμβατικές νόρμες με ελισσόμενες κιθάρες, εξωγήινο στατικό θόρυβο και βαθύ ρυθμό. Στοιχειωμένοι ρυθμοί, παραμορφωμένα φωνητικά και μια απόκοσμη ομορφιά.

H tracklist:

1. Slau

2. S.N.C

3. Are You Tired

4. Graucha Max

5. American References

6. Heavy is Good For This

7. Hell Suite (Part I)

8. Hell Suite (Part II)

9. Sin El Sol No Hay Nada