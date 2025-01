To "Sweet Dreams" των Eurythmics ξεπερνά τις 1 δισεκατομμύριο προβολές στο YouTube

Το μουσικό βίντεο των Eurythmics για την κλασική τους επιτυχία του 1983, "Sweet Dreams (Are Made of This)", έχει ξεπεράσει το ένα δισεκατομμύριο προβολές στο YouTube. Ένα "sweet dream" που έγινε πραγματικότητα! Πρόκειται για το πρώτο κλιπ του βρετανικού synth-pop ντουέτου που μπαίνει στο κλαμπ των δισεκατομμυρίων προβολών.

Το μουσικό βίντεο που σκηνοθέτησε ο Chris Ashbrook δείχνει αρχικά την Annie Lennox να δίνει μια επαγγελματική συνάντηση στον Dave Stewart σε μια αίθουσα συνεδριάσεων, ενώ είναι ντυμένη σε ανδρόγυνο look και τραγουδά το άμεσα αναγνωρίσιμο ρεφρέν: «Sweet dreams are made of this/ Who am I to disagree?/ I travel the world and the seven seas/ Everybody's looking for something». Στη συνέχεια, το μουσικό δίδυμο φεύγει από την αίθουσα συνεδριάσεων και τηλεμεταφέρεται σε έναν πολύχρωμο ονειρικό κόσμο. Στη φανταστική αυτή χώρα, παίζουν όργανα σε μια φάρμα ανάμεσα σε ένα κοπάδι αγελάδες.

Το "Sweet Dreams (Are Made of This)" ήταν το τελευταίο single και ο τίτλος του δεύτερου άλμπουμ του συγκροτήματος το 1983. Στα charts του Billboard, το τραγούδι βρέθηκε στην κορυφή του Billboard Hot 100 songs chart, και έφτασε στο Νο. 2 του καταλόγου Dance Club Songs. Έγινε χρυσό στις ΗΠΑ από την RIAA και το συνόδευσε μια σειρά από δημοφιλείς διασκευές, συμπεριλαμβανομένων αυτών των Swing feat. Dr. Alban, Marilyn Manson και JX Riders feat. Skylar Stecker.