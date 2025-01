O Wayne Osmond, μέλος των The Osmonds, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 73 ετών

Ο Wayne Osmond, ο οποίος έγινε διάσημος τραγουδώντας με τα αδέρφια του στο συγκρότημα The Osmonds, πέθανε σε ηλικία 73 ετών. Την είδηση επιβεβαίωσε η οικογένειά του την Πέμπτη (2 Ιανουαρίου), η οποία δήλωσε ότι απεβίωσε ειρηνικά, περιτριγυρισμένος από τη σύζυγο και τα πέντε παιδιά του.

Η κόρη του Amy Cook έγραψε στο Facebook ότι «η κληρονομιά της πίστης, της μουσικής, της αγάπης και του γέλιου του επηρέασε τις ζωές πολλών ανθρώπων σε όλο τον κόσμο. Θα ήθελε όλοι να γνωρίζουν ότι το ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού είναι αληθινό, ότι οι οικογένειες είναι για πάντα και ότι τα banana splits είναι το καλύτερο επιδόρπιο. Τον αγαπάμε και θα μας λείψει πολύ».

Οι Osmonds σχηματίστηκαν το 1958 στη γενέτειρά τους, το Ogden της Utah και ο Wayne πλαισιωνόταν από τους αδελφούς του Alan, Merrill και Jay. Αρχικά ξεκίνησαν ως "barbeshop quartet", αλλά τους ανακάλυψε ο Jay Emerson Williams, πατέρας του Andy Williams, σε μια παράσταση στη Disneyland το 1961.

Ο Wayne έπαιζε κιθάρα στο συγκρότημα και αργότερα προστέθηκαν τα μικρότερα αδέλφια τους Donny και Jimmy και είχαν μεγάλη εμπορική επιτυχία στη δεκαετία του 1970, πουλώντας πάνω από 77 εκατομμύρια δίσκους παγκοσμίως. Έγιναν γνωστοί για τις σφιχτές φωνητικές αρμονίες και τις αισιόδοξες μελωδίες, με τον ήχο τους να κυμαίνεται από country και rock μέχρι bubblegum pop. Έμειναν περισσότερο στη μνήμη των fans για τα hit singles "Crazy Horses", "Love Me For A Reason" και "Let Me In".