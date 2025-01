O Frank Sinatra βρίσκεται ξανά στο top 10 του Billboard 200 μετά από 10 χρόνια

Ο Frank Sinatra επιστρέφει στο top 10 του Billboard 200 albums chart για πρώτη φορά μετά από μια δεκαετία, καθώς η εορταστική συλλογή Ultimate Christmas ανεβαίνει στις θέσεις μεταξύ 17-10 του chart που έχει ημερομηνία τις 4 Γενάρη.

Ο τίτλος της συλλογής, ο οποίος προηγουμένως έφτασε στο Νο. 12, φτάνει στο top 10 την 52η εβδομάδα του στο chart και έκανε το ντεμπούτο της τον Δεκέμβριο του 2017. Σηματοδοτεί την πρώτη επιστροφή του αείμνηστου ερμηνευτή στο top 10 από τον Αύγουστο του 2012. Εκείνο το μήνα, το σύνολο επιτυχιών του καλλιτέχνη Nothing But the Best του 2008 επέστρεψε στο top 10 (επανερχόμενο στο Νο. 3 του chart με ημερομηνία 25 Αυγούστου 2012) μετά από τιμολόγηση πωλήσεων και προώθηση. Το Nothing But the Best είχε προηγουμένως κάνει το ντεμπούτο του και είχε φτάσει στο Νο. 2 του chart στις 31 Μαΐου 2008.

Το Ultimate Christmas είναι η 33η προσπάθεια του Sinatra στο top 10 των charts, η μεγαλύτερη μεταξύ των solo ανδρών καλλιτεχνών. Οι Rolling Stones έχουν τα περισσότερα top 10 (38) και ακολουθούν οι Beatles (με 32). Στις γυναίκες καλλιτέχνιδες πρωτοστατεί η Barbra Streisand (με 34).