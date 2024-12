Η GloRilla και η Kehlani μοιράζουν χριστουγεννιάτικη χαρά με το νέο τους τραγούδι "Xmas Time"

The Bonnie Nettles - First In / First Out

Οι GloRilla και η Kehlani συνεργάστηκαν για να κυκλοφορήσουν τη διασκεδαστική χριστουγεννιάτικη μπαλάντα "Xmas Time" ενόψει των γιορτών.

Πρόσφατα, η GloRilla προϊδέασε για την πρώτη συνεργασία του αναπάντεχου διδύμου μ' ένα βίντεο στα social media. Στο Instagram, μοιράστηκε ένα animation με τους δύο καλλιτέχνες ως bobbleheads σε μια σφαίρα χιονιού. «Καλή επιτυχία σε μας, είμαι όσο πιο χαρούμενη γίνεται», έγραψε η ράπερ στη λεζάντα. Στη συνέχεια δημοσίευσε ένα βίντεο με εκείνη και την Kehlani στο πλατό να χορεύουν ένα mashup του νούμερο ένα hit της Mariah Carey "All I Want for Christmas is You" και του "Whatchu Kno About Me" της Glo.

Τώρα, το "Xmas Time" κυκλοφόρησε επιτέλους με το συνοδευτικό βίντεο της ερμηνείας τους. Στο κλιπ, το τραγούδι ξεκινάει με ένα αργό και αιθέριο instrumental, καθώς οι δύο καλλιτέχνιδες περιτριγυρίζονται από μια χειμερινή χώρα θαυμάτων γεμάτη χιόνι, λαμπερά φώτα και χριστουγεννιάτικα δέντρα. Η Kehlani ξεκινά το τραγούδι τραγουδώντας το ρεφρέν: "Maybe this is all I need, moments like this with my family/ Nothing compares to how it feels, Christmas time".

Η GloRilla ραπάρει πάνω στον ίδιο αργό ρυθμό για τον πρώτο της στίχο, αλλά - για τον δεύτερο - επιταχύνει τον ρυθμό, μετατρέποντας το "Xmas Time" σε ένα απειλητικό trap κομμάτι με jingle bell πινελιές: "I'm out in that snow today/ New toy look like Santa's sleigh".