O Liam Gallagher αποκαλύπτει το αγαπημένο του κλασικό χριστουγεννιάτικο τραγούδι

Ο Liam Gallagher μπαίνει σε χριστουγεννιάτικο mood σε ρυθμούς Wham!

O τραγουδιστής των Oasis απάντησε πρόσφατα μέσω του Twitter σε διάφορες ερωτήσεις των θαυμαστών του. Σε μία ερώτηση ένας θαυμαστής ρώτησε τον τραγουδιστή των Oasis για το αγαπημένο του χριστουγεννιάτικο τραγούδι. Ο Gallagher απάντησε με συνοπτικό τρόπο: "Last Christmas' Wham".

Αρκετοί followers συμφώνησαν με την επιλογή του Gallagher, αν και ένας από αυτούς έσπευσε να εκφράσει την έκπληξή του που ο Gallagher δεν επέλεξε το "War Is Over" του John Lennon. Στην πραγματικότητα, ο Liam ήταν τόσο μεγάλος fan του "War Is Over" που κάποτε παραλίγο να έρθει σε σύγκρουση με τον μεγαλύτερο αδελφό Noel όταν συζητούσαν για το καλύτερο χριστουγεννιάτικο τραγούδι όλων των εποχών.

Ο Noel αποκάλυψε το 2022 ότι τα αδέρφια ήρθαν σε καυγά πριν από χρόνια ενώ βρίσκονταν σε ένα μπαρ: «Στην πραγματικότητα η κατάσταση έγινε βίαιη στο τέλος, καθώς μου έλεγε ότι το τραγούδι του John Lennon "War Is Over" είναι το καλύτερο χριστουγεννιάτικο τραγούδι όλων των εποχών και εγώ έλεγα: «Είναι το "Merry Christmas Everybody". Αυτή η διαφωνία έγινε τόσο έντονη, που οι άνθρωποι έπρεπε να μπουν μέσα [και να πουν] 'Περίμενε τι κάνεις; Θα ξεκινήσεις καυγά για μια χριστουγεννιάτικη μελωδία;"»

Τα πράγματα είναι φαινομενικά πιο ομαλά για τα αδέρφια αυτή την περίοδο των Χριστουγέννων, καθώς αποκάλυψαν την πολυαναμενόμενη επιστροφή τους στη σκηνή ως Oasis νωρίτερα φέτος, ανακοινώνοντας μια σειρά από τεράστιες συναυλίες σε στάδια στο Ηνωμένο Βασίλειο και την Ιρλανδία που θα πραγματοποιηθούν το επόμενο καλοκαίρι. Στη συνέχεια ακολούθησε η ανακοίνωση ημερομηνιών στη Βόρεια και Νότια Αμερική, την Αυστραλία, τη Νότια Κορέα και την Ιαπωνία.