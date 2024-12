Ακούστε το νέο single των Will Smith και Joyner Lucas "Tantrum"

Ο Will Smith συνεργάστηκε με τον Joyner Lucas για το δυναμικό νέο single "Tantrum".

Σε συμπαραγωγή των Lucas και Leo Son, στο ραπ κομμάτι ο Smith μιλάει ειλικρινά για ένα τραύμα, το εγώ και το εσωτερικό παιδί του ηθοποιού, ενώ ο Lucas μιλά για την επιτυχία.

«I’m about to face all this shit I been runnin’ from/ You might relate to the places I’m comin’ from / I been through trauma I thought I’d recover from/ I got regrets, you heard about some of them» ραπάρει ο Smith αναφερόμενος στο παρελθόν του.

Το video clip που συνοδεύει το single δημιουργήθηκε από την Cartuna Cartoon, σκηνοθετήθηκε από τους Lucas και Matthew Bordenave και δείχνει εκδοχές των Smith και Lucas σε κινούμενα σχέδια να αντιμετωπίζουν διάφορα εμπόδια. Άλλοτε κολλάνε στη μέση του ωκεανού κατά τη διάρκεια μιας καταιγίδας, άλλοτε πέφτουν από ένα κτίριο και άλλοτε σκαρφαλώνουν βουνά στην έρημο.