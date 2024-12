Οι Pulp υπέγραψαν στην Rough Trade ενώ φημολογείται ότι ετοιμάζουν νέο άλμπουμ

Οι Pulp υπέγραψαν νέο δισκογραφικό συμβόλαιο με την Rough Trade εν μέσω φημών για ένα άλμπουμ που θα κυκλοφορήσει το 2025.

Ένα σύντομο δελτίο Τύπου, που κοινοποιήθηκε χθες (12 Δεκεμβρίου), λέει: «Οι Pulp είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουν ότι υπέγραψαν δισκογραφική συμφωνία με την Rough Trade Records».

Το συγκρότημα από το Sheffield έγραψε: «Η Rough Trade διαχειρίζεναι τη μουσική των Pulp για περισσότερα από 30 χρόνια, οπότε είναι υπέροχο να βρίσκονται επιτέλους στην εταιρεία. Τα καταφέραμε!»

Ο Jarvis Cocker και τα άλλα μέλη ενώθηκαν ξανά πέρυσι για τα πρώτα show των Pulp μετά το 2012. Ενώ βρίσκονταν σε περιοδεία έπαιξαν διάφορα καινούργια τραγούδια, όπως τα "Farmer's Market", "Spike Island", "My Sex" και "You've Got To Have Love" . Το καλοκαίρι, ακούστηκε ότι το γκρουπ ήταν «πίσω στο στούντιο» καθώς ο frontman Cocker εντοπίστηκε στο Walthamstow του Λονδίνου. O τραγουδιστής φωτογραφήθηκε να κρατά μια πορτοκαλί τσάντα Rough Trade.

Η live επιστροφή των Pulp συνεχίστηκε μέχρι το 2024 και η μπάντα έχει ήδη ανακοινώσει κάποιες ημερομηνίες για την επόμενη χρονιά. Αυτές οι εμφανίσεις περιλαμβάνουν μια τεράστια συναυλία επιστροφής στην πατρίδα στο Tramlines 2025 στο Sheffield και ένα show στο Bilbao BKK στην Ισπανία.

