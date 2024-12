Ο Ed Sheeran αποκαλύπτει ότι μόλις τελείωσε το νέο του άλμπουμ

Share this

Ο Ed Sheeran αποκάλυψε ότι έχει ήδη ολοκληρώσει το νέο του άλμπουμ και έδωσε μερικά hints για το τι θα περιμένουν οι fans από το έργο.

Ο τραγουδιστής και τραγουδοποιός κυκλοφόρησε δύο στούντιο άλμπουμ το 2023 με τα LP − («Αφαίρεση») και Autumn Variations. Και τα δύο LP είδαν τον Aaron Dessner των The National να αναλαμβάνει καθήκοντα παραγωγής.

Κατά τη διάρκεια μιας νέας συνέντευξης στο Variety, ο σταρ επιβεβαίωσε ότι το επόμενο άλμπουμ του ολοκληρώθηκε και υπαινίχθηκε μια άλλη αλλαγή.

« Η [‘−’ (‘Αφαίρεση’)] ήταν προφανώς ένας εντελώς διαφορετικός δίσκος που δεν απαιτούσε πραγματικά μεγάλα ποπ πράγματα», είπε στη δημοσίευση. Στη συνέχεια ρωτήθηκε τι επιφυλάσσει στους fans o επερχόμενος δίσκος του. «Αισθάνομαι σαν να επιστρέφω στη μεγάλη ποπ για πρώτη φορά μετά από πολύ καιρό», απάντησε. «Είναι αρκετά συναρπαστικό».

Ο μουσικός έχει ήδη γυρίσει δύο νέα μουσικά βίντεο και άλλα δύο προγραμματίστηκαν για τις αρχές του 2025. Λέγεται επίσης ότι ο καλλιτέχνης ετοιμάζεται για μια μεγάλη καμπάνια προώθησης.

Ο Sheeran μίλησε επίσης για το νέο του εορταστικό τραγούδι "Under The Tree" από την ταινία κινουμένων σχεδίων του Richard Curtis στο Netflix, That Christmas. «Είναι ωραίο να δημιουργείς κάτι κατ' ουσίαν βρετανικό, αλλά και που μπορείς να το παρακολουθήσεις με μικρά παιδιά», είπε σχετικά με τη συμμετοχή του στο έργο.