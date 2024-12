O Morrissey λέει ότι το νέο άλμπουμ του θυμίζει κάτι από The Smiths

Kim Deal - Nobody Loves You More

Ο Morrissey μίλησε πρόσφατα για το ακυκλοφόρητο άλμπουμ του, Bonfire Of Teenagers και το γιατί ακόμα δεν έχει δει το φως της δημοσιότητας. Στο πλαίσιο αυτό, περιέγραψε τον δίσκο ως «μια σύγχρονη εκδοχή» του άλμπουμ των Smiths του 1986, The Queen is Dead.

Το Bonfire Of Teenagers ηχογραφήθηκε μεταξύ 2020 και 2021 και είχε ανακοινωθεί η κυκλοφορία του το 2023 μέσω της Capitol, αλλά ακόμα δεν έχει πραγματοποιηθεί λόγω της αποχώρησής του από τη δισκογραφική το 2022. Νωρίτερα φέτος, είπε ότι αγόρασε πίσω τα δικαιώματα αυτού του δίσκου, καθώς και του άλμπουμ του 2014, World Peace Is None Of Your Business.

Ο Morrissey υποστήριξε τον Σεπτέμβριο σε συνέντευξή του στην The Telegraph ότι είχε «φιμωθεί» αναφορικά με την κυκλοφορία του άλμπουμ, κατηγορώντας την «Idiot Culture» για τις εκτεταμένες καθυστερήσεις.

«Δεν υπάρχουν πλέον καλλιτεχνικά μέσα στην Αγγλία, επομένως δεν υπάρχει κανένας στον οποίο μπορώ να κάτσω να μιλήσω για αυτό», ισχυρίστηκε. «Το γεγονός είναι ότι οι γνήσιοι καλλιτέχνες στην Αγγλία κρατούνται τώρα όμηροι από ανθρώπους που αντιτίθενται σε κάθε είδους εναλλακτική γνώμη».

Ο καλλιτέχνης έδωσε μια σπάνια συνέντευξη με τη συγγραφέα Fiona Dodwell στο Medium, όπου έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το γιατί το Bonfire Of Teenagers δεν έχει βγει ακόμα.

«Υπάρχουν δύο άλμπουμ, όπως γνωρίζετε», είπε, το άλλο είναι το Without Music, The World Dies. «Το δεύτερο ξαναηχογραφήθηκε στη Γαλλία στα τέλη του 2023 και του δόθηκε νέος τίτλος. Καταργήσαμε τα μισά κομμάτια και ηχογραφήσαμε έξι νέα, και έτσι δεν είναι το ίδιο άλμπουμ από τις αρχές του 2023».