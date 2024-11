Courtney Love: «Ζήτησα από την PJ Harvey να συμμετάσχει στο νέο μου άλμπουμ κι εκείνη δεν μου απάντησε καν!»

Kim Deal - Nobody Loves You More

Η Courtney Love μοιράστηκε περισσότερες λεπτομέρειες για το επερχόμενο solo άλμπουμ της, και μίλησε για τους ανθρώπους που συνεργάστηκαν μαζί της όσο και για εκέινους που την «εγκατέλειψαν».

Όπως εξήγησε σε μια νέα συνέντευξή της στο The Standard, η Love δεν σκόπευε το άλμπουμ της να είναι τόσο συνεργατικό. Επέλεξε λοιπόν να κρατήσει τους περισσότερους από τους συντελεστές του κρυφούς, αλλά επιβεβαίωσε τη συμμετοχή του Michael Stipe των R.E.M.. «Ο Stipe ανέφερε τη συνεργασία μας στους New York Times, οπότε μπορώ να πω ότι είναι υπέροχη», εξήγησε η Love. «Έκλαψα γοερά όταν άκουσα τη φωνή του – είναι καλύτερη από ποτέ! Νόμιζα ότι ήξερα το αποτέλεσμα, αλλά εξακολουθώ να εντυπωσιάζομαι».

Επιβεβαίωσε επίσης ότι ο Will Sergeant των Echo & the Bunnymen έβαλαν το λιθαράκι τους για το άλμπουμ. «Ο Will Sergeant, ο αγαπημένος μου κιθαρίστας στη γη, από το αγαπημένο μου συγκρότημα συμφώνησε να συνεργαστεί μαζί μου!», είπε η Love. «Είναι τεράστιο είδωλο. Αν μου ζητούσαν να διαλέξω ανάμεσα στον Jimmy Page, τον Jonny Greenwood και τον Will Sergeant, θα διάλεγα τον Sergeant κάθε φορά. Είναι τρελό! Είναι σε αυτό το άλμπουμ και ανεβάζει τα τραγούδια πέρα ​​από κάθε περιγραφή».

Ωστόσο, ένα όνομα απουσιάζει ηχηρά από το άλμπουμ. Η PJ Harvey που απ' ό,τι είπε η Courtney Love δεν μπήκε καν στον κόπο να ανταποκριθεί στην κρούση που της έγινε. «Ζήτησα από την PJ Harvey να επιστρέψει, ήθελα μόνο ένα από τα υπέροχα riff της κιθάρας της», είπε η Love. «Έχουμε μια σχέση. Την έχω υποστηρίξει εδώ και δεκαετίες, αλλά επέλεξε να μην μου απαντήσει. Της έγραψα λοιπόν πόσο αγενές ήταν αυτό. Ο μάνατζέρ της προσπάθησε να εξομαλύνει τα πράγματα, αλλά δεν είναι εντάξει - δεν έχει παίξει ροκ μουσική εδώ και 100 χρόνια! Τα πρώτα πέντε άλμπουμ της είναι υπέροχα.»