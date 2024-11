Το άλμπουμ των Linkin Park "From Zero" γίνεται Νο.1 σε δέκα χώρες

Το νέο άλμπουμ των Linkin Park έχει αγαπηθεί πολύ από τους fans απ' ό,τι φαίνεται καθώς βρέθηκε στην κορυφή των chart σε 10 διαφορετικές χώρες.

Το περιβόητο άλμπουμ επιστροφής του συγκροτήματος και το πρώτο στο οποίο συμμετέχει η νέα τραγουδίστρια Emily Armstrong και κυκλοφόρησε στις 15 Νοεμβρίου.

Μέχρι στιγμής, το άλμπουμ έφτασε επίσημα στην κορυφή των chart στο Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γερμανία, τη Γαλλία, την Ιταλία, την Ολλανδία, την Ελβετία, την Αυστρία, το Βέλγιο, την Αυστραλία και τη Νέα Ζηλανδία, ενώ έκανε ντεμπούτο στο Νο. 2 του Billboard 200 στις Η.Π.Α.

Το συγκρότημα Kpop Ateez κατέκτησε την πρώτη θέση στο chart των ΗΠΑ με το τελευταίο του άλμπουμ Golden Hour: Part.2, το οποίο κυκλοφόρησε την ίδια μέρα με το From Zero. Ωστόσο, το Νο.2 είναι το υψηλότερο που έχει καταγράψει ροκ άλμπουμ το 2024, επομένως η δεύτερη θέση παραμένει ένα μεγάλο επίτευγμα.

«Είναι τόσο τρελό, ευχαριστούμε πολύ», είπε η Emily Armstrong σε ένα κλιπ με τον Mike Shinoda αφού έμαθαν ότι ο δίσκος έγινε Νο.1 στο Ηνωμένο Βασίλειο.

«Σας ευχαριστώ πολύ. Αυτό είναι τόσο σουρεαλιστικό... Είναι το πρώτο μου Νο.1, οπότε προφανώς έχω φρικάρει», είπε στη συνέχεια.

Ο Shinoda είπε, «Δεν ξέρω ποιο ήταν το τελευταίο μας Νο.1, αλλά ήταν πολύ καιρό πριν. Αυτό που συμβαίνει τώρα είναι πολύ ωραίο. Είναι μια μεγάλη υπόθεση για όλους μας.»

"Thank you so f**king much, this is so surreal!" 🤘#LinkinPark have a message for the fans as #FromAbove goes to Number 1 in the UK 🏆🎸



