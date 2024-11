Ο The Edge των U2 δήλωσε ότι το συγκρότημα έχει στα σκαριά νέο άλμπουμ

Kim Deal - Nobody Loves You More

Ο The Edge δήλωσε ότι οι υπόλοιποι U2 συνεργάστηκαν με τον Brian Eno για να δουλέψουν πάνω σε μουσική που θα μπορούσε ενδεχομένως να οδηγήσει στο επόμενο άλμπουμ του συγκροτήματος και όπως λέει, τα αποτελέσματα μπορεί να μην είναι αυτά που περιμένουν οι fans.

«Ήμασταν στο στούντιο τις προάλλες απλά δουλεύαμε πάνω σε μια τρελή νέα μουσική», είπε ο κιθαρίστας. «Ο Bono και εγώ δουλεύουμε πάνω σε κάποιο ιδιαίτερο είδος ιρλανδικής λαϊκής μουσικής επιστημονικής φαντασίας… που θα μπορούσε να καταλήξει στο νέο άλμπουμ των U2. Δεν είμαστε σίγουροι ακόμα, θα δούμε».

Ο The Edge μίλησε για τη νέα μουσική που ετοιμάζει το συγκρότημα κατά τη διάρκεια μιας συνέντευξης στο BBC Radio 2, όπου έθιξε την 20ή επέτειο του How to Dismantle an Atomic Bomb των U2, καθώς και την επανέκδοση με τον τίτλο How to Re-Assemble an Atomic Bomb.

Προσφέροντας περισσότερες πληροφορίες για τις συνεχιζόμενες μουσικές απόπειρες των U2, ο The Edge εξήγησε: «Μέρος της προσπάθειάς μας είναι να βγούμε εκτός τροχιάς και στη συνέχεια η διαδικασία επαναφοράς των πραγμάτων στη σωστή τροχιά είναι αυτή που σε οδηγεί τελικά στην παραγωγή καλής μουσικής.»

Ο The Edge αποκάλυψε επίσης ότι ο ντράμερ Larry Mullen Jr. συμμετείχε στις ηχογραφήσεις. Ο Mullen Jr. ήταν ο ντράμερ των U2 από τον σχηματισμό τους, αν και έμεινε λίγο εκτός κατά τη διάρκεια των εμφανίσεων του συγκροτήματος στο The Sphere, για να συνέλθει από μια χειρουργική επέμβαση.