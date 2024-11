O Kendrick Lamar μας μαθαίνει «πώς να γίνουμε σαν αυτόν» στο video για το single "Squabble Up"

Extra προκλητικό είναι το video clip του "Squabble Up". Ο Kendrick Lamar αρέσκεται να δίνει τροφή στους haters μέσα από τη νέα του δουλειά όπου διδάσκει στους fans «πώς να γίνουν σαν και αυτόν».

Tο "Squabble Up" είναι ένα από τα κομμάτια του GNX και ένα μικρό teasing είχε δοθεί γι' αυτό στο βίντεο του "Not Like Us". Η Calmatic επιμελήθηκε το εικαστικό κομμάτι, το οποίο δείχνει τον Lamar να διαβάζει ένα βιβλίο με τίτλο How to Be More Like Kendrick for Dummies και, αργότερα, να κρατά ψηλά μια ταμπέλα που γράφει «JESUS SAVES GANGSTERS TOO».

Χωρίς σχεδόν καμία προειδοποίηση, ο Kendrick Lamar κυκλοφόρησε το GNX την Παρασκευή 22 Νοεμβρίου. Ο Lamar εργάστηκε για τη νέα δισκογραφική δουλειά του μετά το Mr. Morale & the Big Steppers με τους Sounwave, Jack Antonoff, Mustard, Kamasi Washington, SZA, Deyra Barrera, Roddy Ricch, Terrace Martin, και άλλα γνωστά ονόματα της μουσικής βιομηχανίας.