H Lana Del Ray ανακοίνωσε νέο άλμπουμ για το 2025

Kim Deal - Nobody Loves You More

Η Lana Del Rey ανακοίνωσε πως το νέο της άλμπουμ -δέκατο κατά σειρά, με πιο πρόσφατο το Did You Know That There's a Tunnel Under Ocean Blvd του 2023 - θα έχει τίτλο The Right Person Will Stay και θα κυκλοφορήσει στις 21 Μαΐου 2025.

Σε μια ανάρτησή της στο Instagram, η καλλιτέχνιδα σημείωσε ότι το άλμπουμ των 13 κομματιών δημιουργήθηκε με τη συμβολή του παραγωγού της country, Luke Laird και τους συχνούς συνεργάτες της, Jack Antonoff και Drew Erickson «μεταξύ άλλων». Η τραγουδίστρια έχει δηλώσει ότι θα κυκλοφορήσει μερικά τραγούδια του άλμπουμ πριν από την επερχόμενη εμφάνισή της στο Stagecoach 2025 τον επόμενο Απρίλιο, ξεκινώντας με το "Henry, Come On".

Τον Φεβρουάριο, η Del Ray είχε ανακοινώσει πως θα κυκλοφορήσει ένα country άλμπουμ με αρχικό τίτλο Lasso, με παραγωγό Antonoff και ηχογραφήσεις στο Muscle Shoals, στο Nashville και στο Μισισιπή.