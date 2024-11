Το single "The Kids Aren’t Alright" των Offspring φτάνει τα 1 δισεκατομμύριο streams στο spotify

Linkin Park – From Zero

Λίγο μετά την κυκλοφορία του νέου τους άλμπουμ SUPERCHARGED, οι The Offspring πέτυχαν ένα ακόμη ρεκόρ: το "The Kids Aren't Alright", ένα τραγούδι από το άλμπουμ τους Americana του 1998 και μια από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του συγκροτήματος μέχρι σήμερα, έφτασε το 1 δισεκατομμύριο streams στο Spotify.

Το "The Kids Aren't Alright" σηματοδοτεί το δεύτερο τραγούδι των The Offspring που εντάσσεται στο Spotify Billion's Club, μετά την επιτυχία τους "You're Gonna Go Far Kid" που κέρδισε τη διάκριση το καλοκαίρι. Το συγκρότημα γιόρτασε το ρεκόρ το περασμένο Σαββατοκύριακο στο φεστιβάλ Punk in the Park του Σαν Ντιέγκο, ανακοινώνοντας το επίτευγμά του στη σκηνή και ζητώντας από τους fans να δώσουν τα συγχαρητήριά τους στο συγκρότημα.

Τώρα, το "The Kids Aren't Alright" είναι ένα από τα single με τις καλύτερες επιδόσεις των Offspring εδώ και χρόνια και έγινε επίσημα πλατινένιο, τον Σεπτέμβριο του 2021. Το κομμάτι γράφτηκε για την απογοήτευση και τις αποτυχίες μιας γενιάς ενηλίκων που κάποτε είχαν πολλά υποσχόμενα όνειρα και φιλοδοξίες. Το τραγούδι εξακολουθεί να ερμηνεύεται τακτικά σε ποδοσφαιρικούς αγώνες και αθλητικές εκδηλώσεις από το συγκρότημα.