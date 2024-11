Οι Interpol ανακοινώνουν το νέο άλμπουμ τους “Live at Third Man Records”

Οι Interpol ανακοίνωσαν το νέο άλμπουμ τους, Live at Third Man Records, που ηχογραφήθηκε το περασμένο καλοκαίρι. Το άλμπουμ αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 6 Δεκεμβρίου.

Το Live at Third Man Records ηχογραφήθηκε στο Blue Room του Nashville, στις 13 Ιουνίου 2024 live, με τη μία, χωρίς επαναλήψεις ή start και stop. Περιλαμβάνει κυρίως τραγούδια από τον πρώιμο κατάλογο των Interpol, όπως τα "PDA", "NYC", "Narc", "Lights" και "All the Rage Back Home".

Το συγκρότημα γιορτάζει την 20ή επέτειο του δεύτερου άλμπουμ του, Antics, και ο εορτασμός σηματοδότησε μια επανέκδοση του άλμπουμ τους και μια σειρά από shows που ξεκινούν στο Σικάγο την επόμενη εβδομάδα.

H tracklist του άλμπουμ:

Side A

01. Pioneer to the Falls

02. Say Hello to the Angels

03. Nar

04. My Desire

Side B

01. All the Rage Back Home

02. Lights

03. NYC

04. Not Even Jail

Ακούστε εδώ την live εκτέλεση του "Say Hello to the Angels"