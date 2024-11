Ο Noel Gallagher δημιουργεί εξάωρη ambient εκδοχή του "Champagne Supernova"

Ο Noel Gallagher δημιούργησε μια εξάωρη, ειδική έκδοση του κομματιού Oasis "Champagne Supernova" για μια επερχόμενη έκθεση στην National Portrait Gallery στο Λονδίνο που κάνει εγκαίνια στις 29 Νοεμβρίου 2024.

Το τραγούδι, το οποίο ανήκει στο δεύτερο άλμπουμ του συγκροτήματος το 1995 (What’s The Story) Morning Glory?, έχει μετατραπεί σε ένα mixed κομμάτι που διαρκεί έξι ώρες. Το κομμάτι θα συνοδεύσει ένα πορτρέτο του icon της Britpop, Noel Gallagher που θα εκτεθεί στο μουσείο Trafalgar Square αργότερα αυτό το μήνα.

Η έκθεση τέχνης με τίτλο Legends περιλαμβάνει 100 πορτρέτα της Βρετανίδας φωτογράφου Zoë Law, και απεικονίζει διάσημα πρόσωπα που την επηρέασαν τόσο στη ζωή όσο και στην καριέρα της.

Μαζί με το πορτρέτο του Gallagher θα υπάρχει και ένα από τον νικητή του Παγκοσμίου Κυπέλλου Αγγλίας, Sir Bobby Charlton, της πρωταγωνίστριας του Sex And The City, Kim Cattrall, του πρωταγωνιστή των Pirates Of The Caribbean, Orlando Bloom και ένα πορτρέτο της Sienna Miller.

Η νέα έκδοση του τραγουδιού θα δημιουργήσει ένα καθηλωτικό ηχητικό τοπίο για τους επισκέπτες καθώς εκείνοι θα βλέπουν τα ασπρόμαυρα πορτρέτα που εμφανίζονται.