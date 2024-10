Η πρωταγωνίστρια του The Bear στο νέο video clip του Tyler, The Creator για το "NOID"

Το "NOID" είναι το πρώτο single από το νέο δυστοπικό άλμπουμ που δημιούργησε ο Tyler the Creator. Λίγες μέρες νωρίτερα ο καλλιτέχνης είχε δώσει στη δημοσιότητα μέσω Ιnstagram ένα μικρό audio clip με τίτλο "ST. CHROMA", για να βάλει τους fans του στο νόημα. Το CHROMAKOPIA σηματοδοτεί το έβδομο άλμπουμ του Creator και συνέχεια του αναγνωρισμένου LP του 2021 CALL ME IF YOU GET LOST.

Ενώ το teasing single "ST. CHROMA", με χρόνο εκτέλεσης 85 δευτερολέπτων, ήταν κάπως πιο υποβλητικό, το "NOID" είναι ένα πιο προσγειωμέν έργο από τον hip-hop δημιουργό. Οι στίχοι του κομματιού δείχνουν κάποιον που επιθυμεί διακαώς να αποδράσει από μια παράνοια: "I can’t even buy a home in private". "Notice every car that’s driving by/ I think my neighbors want me dead." Ολοκληρώνει το κομμάτι λέγοντας "Someone’s keeping watch/ I can feel it".

Το "NOID" συνοδεύεται από ένα ιδιαίτερο μουσικό βίντεο που σκηνοθετεί ο Tyler, στο οποίο πρωταγωνιστεί η ηθοποιός και κωμικός Ayo Edebiri. Ο Tyler κινείται φορώντας μάσκα μέσα στην πόλη ανάμεσα σε ανθρώπους που προχωρούν σε πολλές κατευθύνσεις. Η Edebiri υποδύεται μια τρελή θαυμάστρια που τρέχει προς τον Tyler με το τηλέφωνό της και ένα ποτήρι νερό στο χέρι και αργότερα τον σημαδεύει μ' ένα όπλο.

Τελικά, ο Tyler μετακινείται από την πολυσύχναστη πόλη στα βουνά, όπου τρέχει κατά μήκος του αυτοκινητόδρομου. Το βίντεο ολοκληρώνεται με μια φωτογραφία του Tyler να χορεύει γύρω από μια μαύρη επιφάνεια ενώ η σκιά του κινείται με περίεργους τρόπους.