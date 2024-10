H Lady Gaga ανακοίνωσε την κυκλοφορία του νέου της single "Disease"

The The - Ensoulment

Φαίνεται πως η Lady Gaga έχει τη θεραπεία για κάθε «ασθένεια». Η Gaga επιβεβαίωσε ότι το "Disease" έρχεται αυτήν την Παρασκευή (25 Οκτωβρίου). Με μια ανάρτηση στο Instagram, η Gaga μοιράστηκε το εξώφυλλο του single - με το πρόσωπο της «κολλημένο» στο καπό ενός λευκού αυτοκινήτου, και τον τίτλο του τραγουδιού γραμμένο ανάποδα στο δρόμο με λευκή μπογιά. Σε μια άλλη φωτογραφία αποκάλυψε την επίσημη ώρα κυκλοφορίας του σε μια σειρά μεγάλων πόλεων, όπως η Νέα Υόρκη, το Λος Άντζελες κ.α.

Η σταρ του The Joker: Folie à Deux δίνει hints για την έναρξη της επόμενης εποχής της από το Σαββατοκύριακο, όταν πολλά teaser προανήγγειλαν τον ερχομό του νέου single. Αν και η Gaga δεν είχε ανακοινώσει επίσημα λεπτομέρειες για το τραγούδι στα social της την ώρα που δημοσιεύτηκε, υπήρχαν διάφορα "easter eggs!" κρυμμένα σχετικά με το τι θα ακολουθησει το νέο surprise άλμπουμ της, εμπνευσμένο από τον χαρακτήρα της στο Joker, Harlequin.

Επιπλέον, οι παρατηρητικοί fans πρόσεξαν ότι μια νέα λίστα αναπαραγωγής 11 τραγουδιών που δημοσιεύτηκε στη σελίδα της Gaga στο Spotify την περασμένη εβδομάδα περιείχε μια ακροστιχίδα, με τα πρώτα τέσσερα τραγούδια ("Government Hooker", "Always Remember Us This Way", "G.U.Y." και "Americano") που σχηματίζουν το GAGA και τα επόμενα επτά κομμάτια συλλαβίζουν την λέξη «disease» με πεζά γράμματα.