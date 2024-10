Ο David Gilmour ορκίζεται ότι δεν θα ξαναμοιραστεί ποτέ τη σκηνή με τον Roger Waters

Ο David Gilmour είναι ακλόνητος στη στάση που τηρεί απέναντι στον πρώην συνεργάτη του στους Pink Floyd, Roger Waters.

Σε μια νέα συνέντευξη στη The Guardian, ο τραγουδιστής του "Wish You Were Here" απέκλεισε κάθε πιθανότητα για μια μελλοντική επανένωση με τον Waters. «Σε καμία περίπτωση. Τείνω να αποφεύγω τους ανθρώπους που υποστηρίζουν ενεργά γενοκτονίες και αυταρχικούς δικτάτορες όπως ο Πούτιν και ο Μαδούρο», δήλωσε ρητά στην εφημερίδα.

Ο Gilmour συνέχισε: «Τίποτα δεν θα με έκανε να μοιραστώ τη σκηνή με κάποιον που πιστεύει ότι η άθλια αντιμετώπιση των γυναικών και της LGBT κοινότητας είναι εντάξει. Από την άλλη, θα ήθελα πολύ να ξαναβρεθώ στη σκηνή με τον Rick Wright, ο οποίος ήταν ένας από τους πιο ευγενικούς και πιο προικισμένους μουσικά ανθρώπους που έχω γνωρίσει ποτέ».

Υπενθυμίζεται ότι οι δύο μουσικοί είχαν μια ταραχώδη σχέση εδώ και δεκαετίες, ενώ ο Gilmour είχε επιτεθεί στον Waters με ισχυρισμούς αντισημιτισμού νωρίτερα φέτος. Η σύζυγος του Gilmour, Polly Samson, μοιράστηκε ένα tweet στο οποίο αποκάλεσε τον Waters «σάπιο».