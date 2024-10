Coldplay: Το νέο άλμπουμ τους "Moon Music" προσγειώθηκε στη γη

Οι Coldplay υπόσχονται στους fans τους ένα ταξίδι στο φεγγάρι με το νέο άλμπουμ τους Moon Music, το 10ο στούντιο άλμπουμ του γκρουπ που κυκλοφόρησε την Παρασκευή, 4 Οκτωβρίου.

Του άλμπουμ προηγήθηκαν το πρώτο single του LP, "feelslikeimfallinginlove", καθώς και τα κομμάτια "All My Love" και "We Pray", μια συνεργασία με τους Little Simz, Burna Boy, Elyanna και TINI. To Moon Music περιλαμβάνει επίσης συνεργασία και με άλλους καλλιτέχνες όπως, την Ayra Starr στο "Good Feelings" και τον Jon Hopkins στο ομώνυμο κομμάτι.

Μένοντας πιστοί στην οικολογική τους συνείδηση, οι Coldplay έχουν «καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια» για να κάνουν τη φυσική κυκλοφορία του Moon Music «όσο το δυνατόν πιο βιώσιμη». Κάθε 140 g LP θα περιέχει περίπου εννέα ανακυκλωμένα πλαστικά μπουκάλια PET που ανακτώνται από απορρίμματα και η έκδοση CD λέγεται ότι είναι η «πρώτη στον κόσμο» που θα κυκλοφορήσει στο EcoCD, που δημιουργήθηκε από 90% ανακυκλωμένους πολυάνθρακες και προέρχεται επίσης από απόβλητα.

Ακούστε το Moon Music παρακάτω: