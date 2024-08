Don't Get Me Started: Νέο single και video από τους The Smile

Οι The Smile μόλις κυκλοφόρησαν ένα νέο single με τον τίτλο "Don’t Get Me Started" που συνοδεύεται από video clip το οποίο σκηνοθέτησε ο Weirdcore (Aphex Twin, Charli xcx, Radiohead).

To "Don’t Get Me Started" έρχεται λίγες μέρες μετά την κυκλοφορία του εξαιρετικά συλλεκτικού 12” double A side βινυλίου μέσω δισκοπωλείων σε όλο τον κόσμο, την περασμένη εβδομάδα. Το βινύλιο περιέχει το "Don’t Get Me Started" και ένα ακόμα νέο κομμάτι, το "The Slip".

Το συγκρότημα παρουσίασε για πρώτη φορά το τραγούδι τον περασμένο Μάρτιο κατά τη διάρκεια της περιοδείας του στη Μ.Βρετανία με αφορμή την κυκλοφορία του δεύτερου άλμπουμ τους Wall Of Eyes που κυκλοφόρησε τον Ιανουάριο. Η παραγωγή και η μίξη του "Don’t Get Me Started" έγιναν από τον Sam Petts-Davies, παραγωγό του Wall Of Eyes, και ηχογραφήθηκε στα Oxford και Abbey Road Studios.

Το Wall Of Eyes έφτασε στο # 3 των UK album charts και έλαβε εξαιρετικές κριτικές από ΜΜΕ όπως: The Guardian, The Times, The Independent, The FT, NME, Rolling Stone UK και πολλά άλλα.

Δείτε το video παρακάτω:

Stream / Buy:

https://thesmile.x-l.co/dgms

Κυκλοφορεί από την XL Recordings με την υποστήριξη της The Hubsters