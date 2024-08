Η Kesha σκοπεύει να επανεκδώσει το πρώτο της τραγούδι "TiK ToK", με αλλαγμένο στίχο

Με αλλαγμένους στίχους σκοπεύει να κυκλοφορήσει ξανά το πρώτο της τραγούδι "Tik Tok" η Kesha, μόλις καταφέρει να εξασφαλίσει τα δικαιώματα, όπως έγραψε η ίδια στο Twitter.

«Το TiK ToK ήταν το πρώτο single που χάρισα στον κόσμο, που είχε τη φωνή μου ΚΑΙ το όνομά μου!!!! Θυμάμαι ότι ήθελα να βγει fun και happy γιατί έτσι ένιωθα και έτσι ήθελα να νιώθουν οι άλλοι. Αυτό για το οποίο είμαι πολύ περήφανη είναι ότι αυτό το τραγούδι έτσι με κάνει να νιώθω ακόμα, μετά από τόσα που έχουν συμβεί, και αυτά είναι συναισθήματα μέσα από τα οποία θέλω όλοι να συνδεθούμε. 15 (!!!!!!) χρόνια μετά, βλέπω αυτό το τραγούδι ως κρυφή ματιά στον τρόπο που έβλεπα τον κόσμο εκείνη την εποχή. Εκείνο το κορίτσι ήταν αφελές και άγριο και παιχνιδιάρικο. Αυτό το τραγούδι διαιωνίζει μια πλευρά του εαυτού μου που αγαπώ πολύ, και τώρα βλέπω ότι πρέπει να προστατεύσω πάσει θυσία. Ο κόσμος έχει αλλάξει τόσο πολύ, το ίδιο κι εγώ.

Λατρεύω τον νέο στίχο (shout out στην Reneé Rapp) και ναι, η αλλαγή είναι οριστική. Θα το ηχογραφήσω ξανά όταν έχω νόμιμα δικαιώματα! Τώρα, το πρώτο μου μωρό αντιπροσωπεύει τόσα πολλά. Αντιπροσωπεύει την υπεράσπιση της διασκέδασης και της ανόθευτης χαράς, τόσο για εμένα όσο και για τους άλλους. Η διαδρομή ήταν σκέτη παράνοια, αλλά οδηγός μου είναι ακόμη η ΧΑΡΑ. Ελπίζω όλοι να μπορέσετε μέσα από αυτά τα 3,5 παιχνιδιάρικα λεπτά του τραγουδιού να συνδεθείτε με την τρελή ​​παιδιάστικη χαρά σας.»

TiK ToK was the first single that I put into this world that had my voice AND my name credited!!!! I remember making it fun and happy because that’s how I felt and wanted others to feel. What I’m so proud of is that’s how this song STILL makes me feel, through it all, and those… pic.twitter.com/Ewz6CBMGFH