Ο Liam Gallagher επιβεβαιώνει ότι κρατά πάντα μια θέση για τον Noel στις συναυλίες της solo περιοδείας του

Το γεγονός ότι κρατά πάντα μια θέση για τον Noel στις συναυλίες της solo περιοδείας του επιβεβαίωσε ο Liam Gallagher, ο οποίος φαίνεται πως δεν χάνει την ελπίδα του για μια πιθανή συμφιλίωση με τον αδερφό του. Όλα αυτά, παρά το ότι ο πάλαι ποτέ Oasis bandmate του απέρριψε την ευκαιρία για μια επανένωση για tour, στα πλαίσια της 30ης επετείου από την κυκλοφορία του εμβληματικού Definitely Maybe.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Stereogum, ο νεότερος αδερφός Gallagher παραδέχθηκε ότι κρατά μια θέση για τον αδερφό του στη δική του “Definitely Maybe 30 Years Tour”, αφού ο μουσικός Simon Love post-αρε μια φωτογραφία ενός καθίσματος που έφερε την ταμπέλα «ΚΡΑΤΗΜΕΝΗ ΓΙΑ ΤΟΝ NOEL GALLAGHER».

Λίγες ημέρες μετά, ο Liam απάντησε μέσω ενός private σήμερα tweet στην ερώτηση αν το κάνει αυτό σε όλες τις συναυλίες αναφέροντας: «Ναι, δεν ξέρεις ποτέ. Η ελπίδα είναι ένα πολύ ισχυρό πράγμα, φαντάζομαι».

Η Definitely Maybe 30th anniversary tour του Liam Gallagher θα συνεχιστεί μέχρι και το τέλος Ιουνίου.

Yes you never know — Liam Gallagher (@liamgallagher) June 15, 2024