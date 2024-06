Η Laurie Anderson ανακοινώνει την κυκλοφορία του δίσκου Amelia και μοιράζεται το κομμάτι “Road to Mandalay”

Taylor Swift - The Tortured Poets Department - The Anthology

Την κυκλοφορία του νέου της δίσκου με τίτλο Amelia ανακοίνωσε η Laurie Anderson, ο οποίος θα είναι και ο πρώτος της μετά από έξι χρόνια. Ο νέος δίσκος της Anderson είναι μια concept δουλειά σχετικά με την τελευταία πτήση της Amelia Earhart και θα γίνει διαθέσιμος στις 30 Αυγούστου από τη Nonesuch. Ως πρώτο preview αυτού, η θρυλική καλλιτέχνις έδωσε στη δημοσιότητα το κομμάτι “Road to Mandalay”.

Το Amelia θα αποτελείται από 22 κομμάτια και πρόκειται για μια σύλληψη της Anderson για μια performance στο Carnegie Hall το 2000. Η ίδια πρόσφατα ανανέωσε τις συνθέσεις του και τις ερμήνευσε σε ολόκληρη την Ευρώπη. Ο δίσκος ηχογραφήθηκε με την τσέχικη ορχήστρα Filharmonie Brno, σε διεύθυνση Dennis Russell Davies. Ανάμεσα στους συνεργάτες της για τον δίσκο είναι οι Anohni, Gabriel Cabezas, Rob Moose, Ryan Kelly, Martha Mooke, Marc Ribot, Tony Scherr, Nadia Sirota και Kenny Wolleson.

Το project εξερευνά το άτυχο υπερατλαντικό ταξίδι της Amelia Earhart, το οποίο τερματίστηκε όταν η ίδια προσέκρουσε σε άγνωστο μέχρι σήμερα μέρος. Οι στίχοι του δίσκου είναι εμπνευσμένοι από τα ημερολόγια της Amelia, τα τηλεγραφήματα που έστελνε στο σύζυγό της και τις σκέψεις που η Anderson εικάζει ότι είχε όσο ταξίδευε στον κόσμο.

Ο τελευταίος δίσκος της Anderson ήταν το Landfall του 2018, ο οποίος ήταν εμπνευσμένος από τον τυφώνα Sandy.

Amelia Album Artwork:

Amelia Tracklist:

01. “To Circle the World”

02. “I See Something Shining”

03. “Takeoff”

04. “Aloft”

05. “San Juan”

06. “Brazil”

07. “Crossing The Equator”

08. “The Badlands”

09. “Waves of Sand”

10. “The Letter”

11. “India And On Down to Australia”

12. “This Modern World”

13. “Flying at Night”

14. “The Word for Woman”

15. “Road to Mandalay”

16. “Broken Chronometers”

17. “Nothing But Silt”

18. “The Wrong Way”

19. “Fly Into the Sun”

20. “Howland Island”

21. “Radio”

22. “Lucky Dime”