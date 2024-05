Μια θαυμάστρια των BTS επαναδημιουργεί σκηνές του Bridgerton με ορχηστρικά covers του δημοφιλούς boyband

Τη δική της εκδοχή μιας σειράς από σκηνές του Bridgerton παρουσίασε στο TikTok μια νεαρή θαυμάστρια των BTS, η οποία και τις επαναδημιούργησε χρησιμοποιώντας για soundtrack ορχηστρικά covers του δημοφιλούς boyband. Σημειώνεται ότι στην τρίτη σεζόν της σειράς που προβάλλεται στο Netflix ακούγεται μια ορχηστρική διασκευή του “Dynamite” του K-pop συγκροτήματος, όπως συνήθως συμβαίνει στην αγαπημένη σειρά εποχής του νεανικού κοινού. Άλλες ορχηστρικές διασκευές που ακούγονται στη σειρά στην ίδια σεζόν είναι των Taylor Swift, Billie Eilish, Nick Jonas και πολλών ακόμη

Η fan του συγκροτήματος με το username @onceiwasbeloved στο TikTok, ανέβασε σκηνές της σειράς με ορχηστρικά covers κομματιών των BTS, όπως τα “Black Swan” και “Pied Piper”. Τα εν λόγω clips διακινούνται ήδη αρκετά από τους fans της σειράς και του boyband, με περισσότερα από 300,000 και 1.3 εκατομμύρια views το κάθε ένα.

" data-video-id="7370167879733480746" data-embed-from="oembed" style="max-width:605px; min-width:325px;">

" data-video-id="7370412982016249134" data-embed-from="oembed" style="max-width:605px; min-width:325px;">

Η TikTok user ανέτρεξε και σε προηγούμενες σεζόν του δημοφιλούς Netflix drama, χρησιμοποιώντας και το “Mikrokosmos” και “Spring Day” των BTS ως background μουσική για διάφορες σκηνές χορού.

" data-video-id="7370872901819567406" data-embed-from="oembed" style="max-width:605px; min-width:325px;">

" data-video-id="7370913720165207339" data-embed-from="oembed" style="max-width:605px; min-width:325px;">