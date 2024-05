Η Romy επιστρέφει με το νέο της single, “Always Forever”

Share this

Ένα νέο single με τίτλο “Always Forever” κυκλοφόρησε η Romy, η οποία ετοιμάζεται για μια σειρά από εμφανίσεις σε μεγάλα φεστιβάλ αυτό το καλοκαίρι. Το glittery dance κομμάτι δανείζεται στοιχεία του κλασικού τραγουδιού της Donna Lewis, “I Love You Always Forever”.

Το συνοδευτικό μουσικό video σκηνοθέτησε η υποψήφια για Oscar, Charlotte Wells, που έγινε γνωστή από το σκηνοθετικό της ντεμπούτο με το After Sun το 2022. Το “Always Forever” είναι παράλληλα και το πρώτο μουσικό video της ίδιας, στο οποίο παίζει με τις αντανακλάσεις του φωτός και την κίνηση, όπως ακριβώς και στην ταινία της.

Το “Always Forever” είναι η πρώτη κυκλοφορία της Romy μετά από αυτή του solo δίσκου της, Mid Air, ο οποίος έγινε διαθέσιμος τον περασμένο Σεπτέμβριο. Για τις ανάγκες του κομματιού συνεργάστηκε με τον Fred again…, ενή η ζωντανή του πρώτη εκτέλεση πραγματοποιήθηκε στο Ceremonia Festival του Mexico City.