Η αναμονή τέλειωσε: Ο Nick Cave και οι Bad Seeds επιστρέφουν με τον δίσκο Wild God – Ακούστε το ομώνυμο κομμάτι

Την κυκλοφορία του νέου τους και πολυαναμενόμενου δίσκου ανακοίνωσαν ο Nick Cave με τους Bad Seeds, ο οποίος θα φέρει τον τίτλο Wild God. Αυτός αναμένεται να κυκλοφορήσει επίσημα στις 30 Αυγούστου και το συγκρότημα έδωσε ήδη στη δημοσιότητα το ομώνυμο κομμάτι, όπως και την tracklist.

Ο δίσκος θα κυκλοφορήσει από την Bad Seed σε συνεργασία με την Play It Again Sam και θα περιλαμβάνει 10 κομμάτια σε παραγωγή Cave και Warren Ellis. Πέρα από το μόνιμο lineup του συγκροτήματος — που περιλαμβάνει τα τελευταία χρόνια τους Cave, Ellis, Thomas Wydler, Martyn Casey, Jim Sclavunos και George Vjestica — στον δίσκο συμμετέχουν και οι Luis Almau και Colin Greenwood των Radiohead.

Το Wild God θα είναι η πρώτη full-length κυκλοφορία των Seeds από το Ghosteen του 2019 και θα γίνει διαθέσιμο σε πλατφόρμες streaming, CD και vinyl formats, συμπεριλαμβανομένου ενός limited-edition βινυλίου.

Wild God Artwork:

Wild God Tracklist:

01. Song of the Lake

02. Wild God

03. Frogs

04. Joy

05. Final Rescue Attempt

06. Conversion

07. Cinnamon Horses

08. Long Dark Night

09. O Wow O Wow (How Wonderful She Is)

10. As the Waters Cover the Sea