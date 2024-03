O Kamasi Washington επιστρέφει με τον νέο του δίσκο με τίτλο Fearless Movement

Mudd - In The Garden Of Mindfulness

O Kamasi Washington ανακοίνωσε πως το νέο του άλμπουμ με τίτλο “Fearless Movement” θα κυκλοφορήσει στις 3 Μαΐου από την Young. Παράλληλα, παρουσίασε το νέο τραγούδι “Prologue” καθώς και το video clip γι’ αυτό που σκηνοθέτησε ο επί χρόνια συνεργάτης του AG Rojas.

Ο Washington χαρακτήρισε το “Fearless Movement” ως το χορευτικό του άλμπουμ. «Όχι κυριολεκτικά» αναφέρει. «Ο χορός είναι κίνηση και έκφραση, και κατά κάποιο τρόπο είναι το ίδιο πράγμα με τη μουσική — Η έκφραση του πνεύματος μέσα από το σώμα σου. Το άλμπουμ σε ωθεί ακριβώς σε αυτό». Ο χορός ως μορφή έκφρασης του σώματος σηματοδοτεί μια αλλαγή για την θεματική του Washington. Ενώ στα προηγούμενα άλμπουμ του έδινε βάρος σε κοσμικές ιδέες και υπαρξιακές έννοιες, με το “Fearless Movement”, επικεντρώνεται στην καθημερινότητα, εξερευνώντας την γήινη ζωή. Αυτή η αλλαγή οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στη γέννηση του πρώτου παιδιού του Washington πριν από μερικά χρόνια.

Στο άλμπουμ συμμετέχει η κόρη του Washington, η οποία έγραψε τη μελωδία για το “Asha The First”, καθώς παλιοί & νέοι συνεργάτες. Ο André 3000 παίζει φλάουτο, ο George Clinton δανείζει τη φωνή του, όπως και οι BJ The Chicago Kid, D-Smoke και Taj & Ras Austin των Coast Contra, οι δίδυμοι γιοι του θρύλου, Ras Kass. Ο Washington έφερε επίσης, παλιούς φίλους και συνεργάτες, ανάμεσά τους οι: Thundercat, Terrace Martin, Patrice Quinn, Brandon Coleman, DJ Battlecat και άλλοι.

Το άλμπουμ περιλαμβάνει και το “The Garden Path,” ένα τραγούδι που παρουσίασε για πρώτη φορά στην εμφάνισή του στο “The Tonight Show Starring Jimmy Fallon.”

Ο Kamasi Washington είναι ένας πολυοργανίστας, παραγωγός και συνθέτης που γεννήθηκε και μεγάλωσε στο Los Angeles. Τα τρία έργα του ως σήμερα, The Epic, Harmony of Difference και Heaven and Earth, θεωρούνται από τα σημαντικότερα αυτού του αιώνα. Η μικρού μήκους ταινία As Told To G/D Thyself που συνόδευε το άλμπουμ Heaven and Earth παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στο Sundance Film Festival του 2019 κερδίζοντας τις εντυπώσεις. Το 2020 o Washington έγραψε τη μουσική του ντοκιμαντέρ για την Michelle Obama “Becoming”, κερδίζοντας βραβείο Emmy ενώ ήταν υποψήφιος και για βραβεία Grammy. Επιπλέον, την ίδια χρονιά, συν-δημιούργησε το super group Dinner Party με τους επί χρόνια φίλους και συνεργάτες του Terrace Martin, Robert Glasper και 9th Wonder. Το EP Dinner Party (Dessert) ήταν επίσης υποψήφιο για το βραβείο Grammy στην κατηγορία “Best Progressive R&B Album”. To 2021 διασκεύασε το “My Friend of Misery” των Metallica με αφορμή το project Metallica Blacklist covers.

PRE – ORDER Fearless Movement

https://kamasiwashington.ffm.to/fearlessmovement

Κυκλοφορεί από την Young με την υποστήριξη της The Hubsters