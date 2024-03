Υποψήφιος στις επερχόμενες εκλογές του Ηνωμένου Βασιλείου θα είναι ο drummer των Blur, Dave Rowntree, ο οποίος έχει ήδη ασχοληθεί με τα κοινά, έχοντας περάσει τέσσερα χρόνια στο τοπικό συμβούλιο της κοινότητας του Norwich. Ο μουσικός του εμβληματικού Brit pop συγκροτήματος διεκδικεί μια θέση στο βρετανικό κοινοβούλιο εκπροσωπώντας το κόμμα των Εργατικών, στην παραδοσιακά Συντηρητική εκλογική περιφέρεια του Mid Sussex.

«Είμαι εξαιρετικά χαρούμενος που έχω την ευκαιρία να γίνω ο πρώτος βουλευτής των Εργατικών για το

Mid Sussex», δήλωσε ο ίδιος. «Οι κάτοικοί του έχουν την ευκαιρία να κάνουν την ψήφο τους να μετρήσει και να επιστρέψουν έναν βουλευτή των Εργατικών στο κοινοβούλιο. Οι Tories έχουν ξεμείνει από ιδέες και οι Φιλελεύθεροι Δημοκρατικοί δεν αποτελούν έμπνευση. Κατεβαίνω υποψήφιος βουλευτής και να παρέχω την ενέργεια και το όραμα σε μια περιοχή που τόσο απεγνωσμένα το χρειάζεται» συμπλήρωσε.

I'm absolutely thrilled to have been selected as the @UKLabour candidate for Mid Sussex!

Now the work begins.#Labour pic.twitter.com/RGMm1vWbAX