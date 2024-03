Οι Of Montreal επιστρέφουν με τον δίσκο Lady on the Cusp – Ακούστε το νέο τους κομμάτι με τίτλο “Yung Hearts Bleed Free”

Mudd - In The Garden Of Mindfulness

Την κυκλοφορία ενός νέου δίσκου ανακοίνωσαν οι Of Montreal, ο οποίος θα φέρει τον τίτλο Lady on the Cusp. Η εν λόγω δουλειά θα αποτελεί τη 19η δισκογραφική απόπειρα της indie-rock μπάντας και θα κυκλοφορήσει στις 17 Μαΐου από την Polyvinyl. Πρώτο κομμάτι του δίσκου είναι το “Yung Hearts Bleed Free”, το video του οποίου σκηνοθέτησε η Madeline Babuka Black και είναι εμπνευσμένο από την animated ταινία, Our Lady of the Sphere.

Μιλώντας για το νέο κομμάτι, ο Kevin Barnes των Of Montreal ανέφερε ότι αντλεί την έμπνευσή του από την ταινία του Leos Carax, Boy Meets Girl, το funk group του Bootsy Collins, Rubber Band, αλλά και την αγορά μιας Yamaha TG33 και ενός Kawai K1M.

Οι Of Montreal θα βγουν σε περιοδεία το επόμενο διάστημα, η οποία και θα πραγματοποιηθεί σε πόλεις των ΗΠΑ.

Lady on the Cusp:

01 Music Hurts the Head

02 2 Depressed 2 Fuck

03 Rude Girl on Rotation

04 Yung Hearts Bleed Free

05 Soporific Cell

06 I Can Read Smoke

07 Pi$$ Pi$$

08 Sea Mines That Mr. Gone

09 Poetry Surf

10 Genius in the Wind