Paramore και David Byrne ανακοινώνουν ένα collaborative release για την Record Store Day του 2024

Ένα collaborative release στα πλαίσια της Record Store Day του 2024 θα μας χαρίσουν οι Paramore και David Byrne, το οποίο θα κυκλοφορήσει σε 12ιντσο pressing στα δισκοπωλεία που συμμετέχουν στο θεσμό στις 20 Απριλίου. Σε αυτό θα περιλαμβάνεται η διασκευή του Byrne στο "Hard Times" και η εκδοχή των Paramore για το κλασικό "Burning Down the House" των Talking Heads.

Σε σχετικό tweet, ο Byrne ανέφερε: «[Οι Paramore] μου είπαν ότι το κομμάτι τους με τίτλο "Hard Times" ήταν εμπνευσμένο από τους Talking Heads, οπότε το έμαθα και ηχογράφησα τη δική μου εκδοχή αυτού του σπουδαίου τραγουδιού με ένα horn section. Είχε πλάκα!».

Με τη σειρά της, η τραγουδίστρια των Paramore, Hayley Williams, είχε προηγουμένως tease-άρει τη διασκευή του Byrne αναφέροντας: «Το μόνο που θα πω είναι ότι αυτό είναι τρελό. Είναι απίστευτο. Δεν υπάρχει!».

Το cover των Paramore για το “Burning Down the House” περιλαμβάνεται επίσης στον επερχόμενο tribute δίσκο της A24 για τους Talking Heads με τίτλο Everyone’s Getting Involved: A Tribute to Talking Heads’ Stop Making Sense.

