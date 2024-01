Ένα LP του David Bowie με τίτλο Waiting In The Sky θα κυκλοφορήσει για την Record Store Day του 2024, γυρνώντας μας πίσω στη Ziggy Stardust περίοδο του καλλιτέχνη. Το Waiting In The Sky (Before The Starman Came To Earth) είναι μια συλλογή ηχογραφήσεων του ίδιου στα Trident Studios το 1971 και περιλαμβάνει κομμάτια που επρόκειτο να συμπεριληφθούν στον δίσκο The Rise And Fall Of Ziggy Stardust And The Spiders From Mars.

Έτσι, στη νέα αυτή κυκλοφορία θα δούμε μεταξύ άλλων τέσσερα ακυκλοφόρητα κομμάτια, συμπεριλαμβανομένης μιας διασκευής του κομματιού του Chuck Berry, “Round And Round”.

Ο δίσκος θα κυκλοφορήσει στις 20 Απριλίου, ενώ μπορείτε να δείτε το artwork και την tracklist πιο κάτω.

Waiting In The Sky (Before The Starman Came To Earth) tracklist:

Side 1

‘Five Years’

‘Soul Love’

‘Moonage Daydream’

‘Round And Round’

‘Amsterdam’

Side 2

‘Hang On To Yourself’

‘Ziggy Stardust’

‘Velvet Goldmine’

‘Holy Holy’

‘Star’

‘Lady Stardust’